Profanan Eucaristía y queman imágenes en altar de iglesia dedicada a San Judas Tadeo

RÍO DE JANEIRO, 30 Ene. 17 / 11:55 am (ACI).- Un grupo de desconocidos profanó el sagrario con la Eucaristía y quemó imágenes de santos sobre el altar de una capilla dedicada a San Judas Tadeo, ubicada en el municipio de São Gonçalo do Amarante, en el estado de Rio Grande do Norte (Brasil).

A través de un comunicado publicado por la Arquidiócesis de Natal en su página de Facebook, el Párroco, P. Filipe Anderson, expresó su tristeza por este suceso ocurrido el 23 de enero, en la capilla que pertenece a la Parroquia Santo Antonio do Potengi y colocó las fotografías que muestran “varias imágenes sagradas que fueron quebradas y quemadas sobre la mesa del altar”.

“Además, el sagrario fue profanado y la hostia grande y las partículas consagradas fueron arrojadas al suelo e incluso algunas fueron quemadas”, indicó el P. Anderson.

Por su parte, la coordinadora de la capilla, Robsônia Gomes, dijo al periódico Portal BO que los responsables de este acto vandálico rompieron la puerta lateral para entrar y cree que su objetivo era “exactamente provocar el incendio, dejando atrás el valor material”.

El P. Anderson manifestó su solidaridad con “todos los fieles católicos de esa comunidad que, desde temprano, cuando se enteraron de lo sucedido, corrieron hacia la capilla y expresaron su tristeza al ver que el templo dedicado a la alabanza y adoración a Dios había sido objeto de un acto criminal de tan grave profanación, de falta de respeto y de intolerancia religiosa”.

También invitó a todos los fieles y a la comunidad a participar en un rito de desagravio que tendrá lugar en la capilla profanada el 12 de febrero a las 9:00 a.m.

“Que la misericordia de Dios, por la poderosa intercesión de María Santísima, nos ayude a superar este momento con fe y serenidad”, concluyó.

Actualmente la policía local está investigando el caso y se ha pedido la colaboración de los vecinos para localizar a los responsables.

Traducido por María Ximena Rondón. Publicado originalmente en ACI Digital.

