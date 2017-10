Presidente de Paraguay: Somos provida y defendemos la familia [VIDEO]

ASUNCIÓN, 26 Oct. 17 / 05:45 pm (ACI).- El Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, aseguró que su gobierno defiende la vida y la familia, frente a la ideología de género.

En reunión con diversos líderes provida y defensores de la familia en el país, este 26 de octubre, Cartes destacó que “hoy la embajada paraguaya en el Vaticano recibía las felicitaciones por la posición de Paraguay provida, a favor de la vida, a favor de la familia”.

El Presidente de Paraguay llevaba entre las manos el Libro Negro de la Nueva Izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, que analiza y desmiente los principales postulados de la ideología de género.

En Paraguay se vive actualmente gran controversia por diversos intentos de insertar conceptos de la ideología de género, que considera que el sexo no se define biológicamente sino que es una construcción social, en la educación de los niños y en las leyes del país.

Semanas atrás, el Ministerio de Educación de Paraguay se vio envuelto en polémica luego de quejas de que usaban material que promovía nociones de la ideología de género entre los menores de edad.

Enrique Riera, ministro de Educación, responsabilizó al gobierno del ex presidente Fernando Lugo por el material educativo controversial y aseguró que fueron retirados.

“El Ministerio de Educación se basa en el artículo 52 de la Constitución Nacional, de una familia tradicional, de valores tradicionales, con papá, mamá, hijitos: Es mi posición personal también y naturalmente nosotros respetamos las opciones diferentes, pero no las vamos a inculcar en las escuelas públicas”, dijo Riera en conferencia de prensa.

Al encuentro con el Presidente asistieron miembros del Foro de Diálogo Civil, la plataforma Somos Muchos, Muchos Más, FEDEPAR, el Movimiento por la Vida y la Familia Paraguay, la Universidad Católica y la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Alto Paraná.

Entre los líderes provida y defensores de la familia se encontraba Mario Fernández, del Foro de Diálogo Civil. En declaraciones a ACI Prensa, Fernández señaló que el encuentro se realizó para felicitar a Cartes por "la postura de Paraguay con relacion a la Ideología de género, de ser provida y pro familia".

"Sin embargo, sus ministros proceden contrariamente", dijo, y apuntó a los ministerios de Educación y de la Mujer.

El Ministerio de la Mujer, denunció, "en este momento está en Ginebra, defendiendo la postura de Amnistía Internacional referente a la inclusión de la ideología de género en la educación de los niños".

En la reunión de hoy, el Presidente de Paraguay pidió “disculpas si tenemos contradicciones entre un ministerio y otro. Y claramente, la posición de este gobierno es respetar la Constitución, respetar la familia”.

Cartes señaló que desconocía los alcances del término “género” y la ideología que va detrás.

“Muchos estamos aprendiendo y no tiene nada de malo decir esto no conocía, esto yo no entendía que era así”.

“Cuando se hablaba de género, toda la vida creí que era hombre y mujer. Y por lo que estoy viendo ahora, en están aclarando, es una palabra que no figura en la Constitución”, señaló.

El Presidente de Paraguay indicó que “tenemos que ir corrigiendo”, y señaló que el gobierno “tiene que terminar teniendo una sola posición” frente a la ideología de género.

“No podemos ser ambiguos, que en un ministerio estamos a favor de la familia”, mientras que “en otro ministerio está haciendo o promocionando” conceptos de la ideología de género.

“Tenemos que ponernos absolutamente entre todos, debatir. Pero la posición de este gobierno es a favor de la familia”, finalizó.

Actualización 26 de octubre de 2017 a las 6:13 p.m. GMT-5: Se han añadido las declaraciones de Mario Fernández, del Foro de Diálogo Civil, y los nombres de las organizaciones presentes en el encuentro.

