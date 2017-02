Presidente de Guatemala prohíbe ingreso de “Barco de la Muerte” de ONG abortista

REDACCIÓN CENTRAL, 24 Feb. 17 / 11:35 am (ACI).- El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ordenó al Ejército no permitir el ingreso del “Barco de la Muerte” de la ONG abortista Women on Waves al mar territorial.

En un comunicado publicado el 23 de febrero, el Ejército de Guatemala señaló que la embarcación “permanece en aguas internacionales frente a territorio guatemalteco” y que “practica abortos a bordo”.

En su sitio web, Women on Waves (“Mujeres sobre olas”), organización no gubernamental de origen holandés, anunció que permanecería frente a costas guatemaltecas desde el 23 hasta el 28 de febrero.

En Guatemala, el aborto es un delito despenalizado solo para casos de riesgo de vida de la madre. La Constitución del país, en su artículo 3, determina que “el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”.

El Ejército de Guatemala advirtió que el procedimiento de Women on Waves “es enviar a tierra firme un yate, para transportar a mujeres”, para realizarles luego los abortos “que están prohibidos por las leyes del Estado guatemalteco”.

Por orden del Presidente de Guatemala, su Comandante General, el Ejército “no permitirá que esta ONG efectúe estas actividades”.

En un comunicado remitido a ACI Prensa, la Asociación La Familia Importa de Guatemala instó al Ministerio Público y a la Procuraduría de los Derechos Humanos a actuar “en protección de los que están por nacer ante la terrible amenaza que esta organización ha lanzado”.

“Cualquier doctor –aunque sea extranjero– que realice un aborto en Guatemala deberá enfrentar a la justicia”, señaló la organización guatemalteca.

La organización provida precisó que el aborto no puede ser considerado un “procedimiento médico estándar”, pues “no es propio de la medicina causar la muerte de un ser humano inocente”.

“Además, el aborto no está contemplado en el catálogo de derechos humanos”, advirtió, sino que por el contrario “el Pacto se San José, del cual Guatemala es parte, protege la vida desde el momento de la Concepción”.

Advirtió que el trabajo de Women on Waves “es un acto de terrorismo contra los miles de niños guatemaltecos que están en el vientre materno”.

