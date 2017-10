PrayforLasVegas: Al menos 50 muertos en el tiroteo más grande en la historia de EEUU

REDACCIÓN CENTRAL, 02 Oct. 17 / 07:33 am (ACI).- Este lunes 2 de octubre un atacante abrió fuego en los alrededores de un hotel en Las Vegas, dejando al menos 50 fallecidos y unos 200 heridos, en lo que constituye el tiroteo más grande de la historia de Estados Unidos.

El tiroteo ocurrió cerca al hotel Mandalay Bay Casino, en la zona conocida como The Strip, donde se realizaba un festival de música country.

La policía de Las Vegas ha identificado como autor del tiroteo a Stephen Paddock, un hombre de 64 años que abrió el fuego desde el piso 32 del hotel.

Tras el ataque, la policía buscó y abatió al hombre en su cuarto de hotel, donde también encontraron varios rifles automáticos.

Mons. Edward Burns, Obispo de Dallas en el estado de Texas, elevó sus oraciones por los fallecidos y manifestó que toda su “preocupación está con todos los afectados por el horrendo tiroteo en Las Vegas. Que Dios, el dador de toda vida, nos sostenga”.

