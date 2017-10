¿Por qué la capital del Perú es considerada la 5ª ciudad más violenta para mujeres?

REDACCIÓN CENTRAL, 17 Oct. 17 / 04:35 pm (ACI).- Una encuesta recientemente publicada por la fundación Thomson Reuters consideró a Lima, la capital del Perú, como la 5ª ciudad más violenta para las mujeres y la peor en temas de acceso a la salud. Sin embargo, la encuesta podría ser más una propaganda para la legalización del aborto que un estudio serio.

Cairo, en Egipto, donde se realizan mutilaciones genitales a niñas, es la ciudad en la que más violencia enfrentan las mujeres en el mundo, de acuerdo a la encuesta publicada el 16 de octubre por Thomson Reuters. Le siguen Karachi, en Pakistán, y Kinshasa, en la República Democrática del Congo.

En cuarto lugar se encuentra Nueva Delhi, la capital de India. En el quinto puesto, uno antes de Ciudad de México, se encuentra Lima.

En la comparativa, en la que se midieron 19 ciudades, Lima figuró en décimo lugar en las categorías “violencia sexual” y “prácticas culturales” que, según Thomson Reuters, es una categoría que trata sobre si “las mujeres están bien protegidas de prácticas culturales potencialmente nocivas, incluyendo mutilación genital, matrimonio forzado de niñas o temprano, infanticidio femenino”.

En “oportunidades económicas”, Lima fue ubicada en quinto lugar, pero en “acceso al cuidado de la salud”, la capital peruana ocupó el primer puesto. Según este resultado, Lima sería la ciudad más peligrosa para las mujeres para el cuidado de su salud.

¿Qué explica estos resultados? Thomson Reuters lo dice claramente: “Lima fue nombrada la peor megaciudad del mundo para que las mujeres accedan al cuidado de la salud en gran parte debido a la dificultad que las mujeres enfrentan para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo abortos, que son ilegales”.

En el Perú el aborto es un delito, despenalizado solo para casos de riesgo de vida de la madre. De acuerdo al Código Penal, la sanción para la mujer que se somete a esta práctica no supera los dos años de cárcel, por lo que no sería de prisión efectiva, y no más de 5 años para la persona causante.

Otro factor que despierta la controversia sobre el estudio de Thomson Reuters es la metodología. La encuesta no fue realizada con las mujeres que habitan las ciudades evaluadas, sino con 20 “expertos” de cada una.

De acuerdo a Thomson Reuters, “en cada una de las 19 megaciudades, contactamos a 20 expertos enfocados en temas de las mujeres, incluyendo estudiosos, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, personal del cuidado de la salud, políticos y comentaristas políticos".

ACI Prensa se puso en contacto con Thomson Reuters para conocer quiénes fueron los expertos que respondieron sobre el caso de Lima, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

La realidad del Perú

Lo que Thomson Reuters no presenta es la situación crítica en temas sociales que afrontan tanto hombres como mujeres en el Perú.

Según la encuesta Pulso Perú de septiembre de este año, realizada por la empresa Datum a 1.204 personas, el 87% de peruanos aseguró sentirse inseguro en las calles. La desaprobación del Ministro del Interior, Carlos Basombrío, responsable de la Policía Nacional, alcanzó el 59% en ese mes.

Entre las mujeres, la desaprobación de Basombrío alcanzó el 56%.

El 32% de los encuestados aseguró haber sido víctima de la delincuencia en los últimos tres meses.

De estas personas, el 74% señaló que se trató de un robo o intento de sustracción de dinero o de su teléfono celular, mientras que un 13% dijo haber sufrido un robo o intento de robo de un vehículo.

El 1% de los encuestados refirió haber sufrido un maltrato físico y otro 1% señaló haber padecido ofensas sexuales.

El 51% de todos los encuestados dijo que el actual gobierno, de Pedro Pablo Kuczynski, no está haciendo nada para frenar la delincuencia en el país.

En julio de este año, El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), órgano oficial peruano, señaló que en Perú la tasa de homicidios fue en 2016 de 7,7 por cada 100 mil. Ese año, el 78,7% de víctimas de asesinato vinculado a un delito doloso fueron hombres, y el 21,3% mujeres.

