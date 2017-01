¿Por qué España es el país más “friendly” a la agenda transgénero?

REDACCIÓN CENTRAL, 10 Ene. 17 / 05:01 pm (ACI).- Un reciente estudio realizado por el sitio web Buzzfeed, en asociación con la empresa encuestadora Ipsos y el Instituto Williams de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), reveló que España es el país más “friendly” o amigable a la agenda transgénero. ¿A qué se debe esto?

En declaraciones para ACI Prensa, el presidente de la plataforma internacional de defensa de la vida y la familia CitizenGO y la organización española HazteOír, Ignacio Arsuaga, explicó que “en España, desde 2004, se ha desarrollado una ofensiva cultural programada, desde instancias políticas, contra la familia”.

“El ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo y la desaparición de la figura del padre y la madre del Código Civil, el ‘divorcio exprés’, la proclamación del aborto como ‘derecho’ han sido hitos de un plan cuyo fin es disolver la familia”, recordó.

El estudio, difundido parcialmente por el sitio web Statista, analizó a 23 países. En tercer lugar en su listado se encuentra Argentina, mientras que Estados Unidos ocupa el décimo puesto.



En el undécimo lugar de países favorables a la agenda transgénero se encuentra México y Brasil llega al puesto 14. Perú ocupa el lugar 19 de los 23 países encuestados y Rusia se ubica al fondo de la lista.

Arsuaga señaló que, en España, “en los últimos años, y de la mano de los principales partidos políticos, se está imponiendo la agenda de la ideología de ‘género’”.

“Ejemplo de esta política es la promoción, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid –en manos del Partido Popular– del ‘Día del Orgullo Gay’, apoyado con todo tipo de recursos públicos”.

Otro ejemplo, indicó, “lo constituyen las leyes de ‘adoctrinamiento sexual’ que, con diferentes denominaciones se han aprobado en diez comunidades autónomas españolas y están tramitándose en otras”.

“Estas normas, como han denunciado HazteOir.org y CitizenGO en #ElLibroQueNoQuierenQueLeas incluyen un capítulo educativo que obliga a promover ‘la realidad lésbica, gay, bisexual, transgénero e intersexual’ –como afirma expresamente la ley de la Comunidad de Madrid– en las aulas, entre todos los alumnos y todos los centros educativos”.

El presidente de CitizenGO criticó que “las leyes imponen también la entrada de los colectivos LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) para revisar materiales y actividades escolares”.

“En definitiva, se trata de adoctrinar a los niños, desde la etapa infantil hasta la adolescencia, en ideología de género”, denunció.

Para Arsuaga, “estos datos explican que España sea considerado el país más ‘friendly’ a la agenda transgénero”.

“Desde HazteOir.org trabajamos para informar y alertar a la sociedad española de las maniobras políticas y culturales que tienen como fin imponer la agenda ‘transgénero’”, señaló.

El presidente de CitizenGO destacó que “la buena noticia es que muchas personas están despertando y reaccionando frente a esta agresión a la familia y a las libertades fundamentales”.

