Por primera vez una joven con Síndrome de Down participa en concurso de Miss USA

MINESSOTA, 05 Dic. 17 / 06:15 pm (ACI).- Mikayla Holmgren, de 22 años, se convirtió en la primera mujer con Síndrome de Down en competir en un concurso estatal de Miss Estados Unidos.

Mikayla participó durante el fin de semana del 25 y 26 de noviembre en Miss Minnesota, un certamen de belleza perteneciente a Miss Estados Unidos y Miss Universo.

Si bien la concursante Kalie Wright fue coronada como Miss Minnesota al final del certamen, Mikayla consiguió dos premios: el ‘Espíritu de Miss USA’ y el Premio del Director.

“El Síndrome de Down no me define. Con vuestra ayuda, puedo ayudar a romper muros”, dijo la joven a una televisión local según indicó el diario español El Mundo este 3 de diciembre.

La joven también es bailarina, asiste a la Universidad de Bethel (Minnesota) y es embajadora de la ONG Best Buddies, dedicada a que personas con discapacidad intelectual se integren en la sociedad.

Su madre, Sandi Holmgren, confesó a los medios haber pensado que no aceptarían a su hija en el concurso.

“Escribí diciendo que Mikayla tenía Síndrome de Down, pero lo hicieron. En ese momento no fui consciente de que el concurso formaba parte de Miss Estados Unidos y Miss Universo y tardé varias semanas en darme cuenta del gran reto que era para ella”, dijo.

Por su parte, Denise Wallace, directora ejecutiva de la competencia, dijo, según apunta Independent, que “cualquiera que pase incluso cinco minutos con ella sabe que ella es la persona adecuada para ser la primera en representar a una comunidad de personas que necesitan verse a sí mismas haciendo algo como esto”.

Anteriormente, Mikayla compitió en concursos juveniles y fue coronada Minnesota Junior Miss Amazing en 2015.

