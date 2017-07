Por primera vez eligen a una cristiana como alcaldesa de una ciudad en Irak

ROMA, 31 Jul. 17 / 03:07 pm (ACI).- Lara Yussif Zara es la primera mujer cristiana en ser elegida alcaldesa de una ciudad ubicada en la región de la llanura de Nínive, en el norte de Irak, el pasado 27 de julio.

Chaldean Patriarch Sako &other Chaldean leaders meet w/Ms. Lara Zara, the new Mayor of the #Chaldean town of #Alqosh, #Iraq. #IraqiChristian pic.twitter.com/8ahkPhJm11