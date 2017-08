Por motivos de salud el Papa Francisco acepta renuncia de obispo argentino

BUENOS AIRES, 01 Ago. 17 / 10:28 am (ACI).- El Papa Francisco aceptó la renuncia anticipada por motivos de salud del Obispo de Orán, en Salta (Argentina), Mons. Gustavo Oscar Zanchetta, y nombró como Administrador Apostólico a Mons. Andrés Stanovnik, Arzobispo de Corrientes.

Mons. Zanchetta, de 53 años, asumió su ministerio pastoral el 31 de agosto de 2013 y el pasado 29 de julio comunicó su situación a la comunidad mediante una carta.

“Desde hace tiempo un problema de salud no me permite llevar plenamente el ministerio pastoral que me fue confiado. Teniendo en cuenta la vasta extensión de nuestro territorio diocesano, y los enormes desafíos que tenemos como Iglesia en el norte de la patria”.

Mons. Zanchetta agregó que debe “partir lo antes posible para iniciar el tratamiento” de su enfermedad en otro lugar.

“Mi gratitud infinita a todos porque son un don de Dios para mi vida. Y muy especialmente a los sacerdotes, diáconos, seminaristas, los miembros de la vida consagrada y todas las personas que conformamos esta hermosa familia diocesana”.

“Sepan perdonarme en aquello en lo que les haya faltado o decepcionado, y por favor, sosténganme con su oración”, finalizó.

