Pontificia Academia para la Vida: Estaremos siempre contra cualquier práctica abortiva

VATICANO, 19 Jun. 17 / 06:10 pm (ACI).- El Presidente de la Pontificia Academia para la Vida (PAV) en el Vaticano, el Arzobispo italiano Vincenzo Paglia, recordó que esta institución tiene como fin primordial defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural y, por lo tanto, es contraria a cualquier práctica abortiva.

En declaraciones a Vatican Insider, el Prelado hizo esta precisión luego del nombramiento, como nuevo integrante de la PAV, del teólogo moralista inglés Nigel Biggar, que en el año 2012 publicó el artículo “Por qué la religión merece un lugar en la medicina secular”, en el que señaló que “no es cierto que todos los abortos sean equivalentes al asesinato”.

En mayo de 2013, en entrevista con David Edmund de la BBC, Biggar dijo: “No creo que el infanticidio deba ser permitido, pero sí el aborto hasta cierto punto”.

Al ser preguntado sobre el límite para la práctica del aborto, el profesor de teología moral en Oxford precisó: “Creo que hasta 18 semanas luego de la concepción. ¿Por qué hasta la semana 18? Simplemente porque en ese momento la actividad cerebral se hace evidente y por lo tanto, allí comienza la consciencia”.

Sobre la elección de Biggar, Mons. Vincenzo Paglia explicó que su candidatura fue “avanzada directamente por el primario de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterury, Justin Welby, a quien se le preguntó en los últimos meses para que señalara un representante suyo”.

La posición de Biggar, dijo el Arzobispo, “no es claro ni mi posición personal ni la de la Academia. Pero debo añadir que Biggar, al que hemos contactado de nuevo en estos días, no solo no ha publicado nada sobre el tema del aborto –su especialización es de hecho sobre temas del fin de la vida donde tiene una posición absolutamente coincidente con la católica– sino que ha asegurado incluso que no tiene intención de entrar en el futuro en el debate sobre este tema”.

Mons. Paglia precisó que no conocía la frase de Biggar de hace algunos años “pero me gustaría repetir que Biggar no ha escrito nada sobre el tema del aborto”.

El Prelado explicó que el rechazo al aborto continúa inmutable: “Sería una locura solo pensar a un cambio. La Pontificia Academia para la Vida, recuerda el nuevo Estatuto firmado por el Papa Francisco, tiene como fin ’la defensa y la promoción del valor de la vida humana y de la dignidad de la persona’ a través del estudio, la formación y la información”.

“Nosotros por lo tanto estamos al servicio y en defensa de la vida desde el primer instante de su concepción hasta el último respiro. Nada ni nada hará cambiar esta clara orientación. En todo caso iremos a donde sea para convencer al mayor número posible”.

“En este sentido –continuó– también la Academia está llamada ‘a salir’. Obviamente sin disminuir en nada la preciosa herencia que posee. Estaremos siempre, lo quiero repetir una vez más, contra cualquier práctica abortiva. Y queremos involucrar siempre a más personalidades en esta batalla”, prosiguió el Arzobispo.

Sobre los 45 nombrados para la PAV el pasado 13 de junio, Mons. Paglia dijo que son todos “científicos excelentes que provienen de 25 países del mundo y que representan, en el mayor grado posible, las diferentes disciplinas que hoy deben converger para crear una cultura de la vida que responda a los grandes desafíos de un mundo globalizado, hipertecnológico y marcado por insostenibles desigualdades”.

El Presidente de la PAV explicó también que dentro de algunas semanas se conocerá a los demás miembros de esta institución y que así ya podrán comenzar sus trabajos, entre los cuales destacan la asamblea plenaria que se realizará del 5 al 7 de octubre en Roma sobre el tema “Acompañar la vida. Nuevas responsabilidades en la era tecnológica”.

