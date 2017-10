Polémica por retiro de cruces en icónico edificio de Houston en Estados Unidos

HOUSTON, 10 Oct. 17 / 06:10 pm (ACI).- La emblemáticas cruces del edificio St. Joseph Professional Building en Houston, Estados Unidos, están a punto de desaparecer luego de que la empresa que lo compró decidiera ejecutar un plan de remodelación.

La decisión provocó polémica en redes sociales, ya que para muchos constituyen un “ícono” de la ciudad más poblada del estado de Texas.

Según indica el diario Houston Chronicle, la empresa Boxer Property, en su sede en Houston, planea darle al recién comprado edificio un nuevo aspecto “digno de publicarse en Instagram y otras redes sociales”.

El edificio de 18 pisos, ubicado al lado del St. Joseph's Hospital en el centro de la ciudad, se reconoce desde lejos por sus grandes cruces blancas que lo iluminan en la noche. Está ocupado en un 55 por ciento y pertenecía a una sociedad liderada por la compañía Mission Cos.

“Quiero algo que llegue a ser icónico para Houston”, dijo el Director Ejecutivo de Boxer Property, Andrew Segal, a Houston Chronicle. “Puede ser algo que cambie de noche. Podría implicar un proyector”.

Dentro de las remodelaciones pensadas para este edificio de unos 12.596 metros cuadrados se incluyen áreas de trabajo colaborativas, salones compartidos y espacios para conferencias. También se piensa remodelar los espacios comerciales de la planta baja.

La decisión de Boxer Property de sacar las cruces del edificio provocó polémica y rechazo en redes sociales, incluso de parte de personas que se consideran ateas o lejanas a la religión.

“Soy atea y esas cruces no me ofenden. No quisiera una cruz gigante en un edificio en el que viviera o trabajara, pero si esto ayuda a alguien a sentirse mejor entonces dejenlas”, comentó Monica Brooks Wier en el la página de Facebook de Houston Chronicle.

“No soy cercano a la religión, pero el St. Joseph Hospital y una cruz van de la mano y han estado allí por siempre y siento que debería estar allí, hay un montón de otras fachadas que podrían utilizarse para otra cosa”, señaló por su parte Matthew Torres.

Manolo Guti expresó que las cruces “son tan icónicas y sinónimo de horizonte para tantos Houstonianos, independientemente de la fe o la falta de ella”.

“¡Las cruces son algo para fotografiar! Vivo en esta hermosa ciudad y cada vez que los veo, me hacen sonreír en el corazón de Houston! Dejenlas”, expresó Yolanda Rodriguez.

“¡Esa cruz es icónica! ¡Es parte de Houston! ¿Qué pasa con la gente y esta caza de brujas contra la cultura norteamericana, la historia y la religión?”, afirmó Leah Mesecke.

“Boxer Property tiene que darse cuenta que la renovación del edificio se puede hacer sin tener que sacar algo tan emblemático y significativo para la ciudad. Lo nuevo no siempre es lo mejor”, comentó Shannon Campbell Haubrich.

Con la adquisición del St. Joseph Professional Building, Boxer Property administra y alquila 55 propiedades en Houston y más de 120 en todo el país.

Se espera que los trabajos de remodelación comiencen pronto, y también se evalúa un nuevo nombre para el edificio.

También te puede interesar: