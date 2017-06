Polémica en España por musulmanes rezando frente a la Inmaculada Concepción

MADRID, 13 Jun. 17 / 07:13 pm (ACI).- Un numeroso grupo de musulmanes se reunió recientemente en los Jardines del Triunfo en Granada, España, a los pies de la Virgen de la Inmaculada Concepción, para realizar su tradicional oración en el marco del Ramadán.

La ceremonia, realizada el 10 de junio, ha sido justificada por el Alcalde de Granada, Francisco Cuenca, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que aseguró que la suya es una “ciudad tolerante, de convivencia y respetuosa con todos los credos”.

Sin embargo, diversos políticos han expresado su crítica a la ceremonia.

Rocío Díaz, portavoz del grupo del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Granada, acusó al alcalde local de “agraviar e insultar a miles de granadinos” por permitir a los musulmanes rezar a los pies de la Inmaculada Concepción, conocida en ese lugar como Virgen del Triunfo, en un espacio que tiene “un significado muy especial para los católicos”.

Para Díaz “hay muchísimos otros lugares” donde pudo realizarse la oración colectiva de los musulmanes, por lo que la decisión del alcalde fue “un patinazo político”.

Por su parte, el imán de la mezquita de Granada, Sheij Ahmed Bermejo, que solicitó el permiso para usar el parque, aseguró que “hasta ese día no me di cuenta de que había allí la estatua de la Virgen, nosotros no queríamos reivindicar nada”, y dijo que solo buscaban mostrar que el islam es “convivencia y generosidad”.

Rocío Díaz criticó también que mientras que el ayuntamiento de Granada dio “todas las facilidades” para que se realice el rezo musulmán el pasado fin de semana, se ha mostrado “reacio, cuando no directamente contrario” a diversas solicitudes de los cristianos en la localidad.

Entre estos casos, recordó, figura la prohibición, luego derogada, de llevar velas encendidas durante las procesiones.

“Desde el respeto absoluto a las creencias y a la ausencia de creencias, no podemos permitir que haya agravios comparativos”, señaló.

La Inmaculada Concepción es patrona de España, país que defendió y celebraba esta verdad de fe siglos antes de que fuera declarado dogma, en 1858. Granada es considerada la primera ciudad española en jurar, el 2 de septiembre de 1618, admitir y defender la verdad teológica de la Inmaculada Concepción.

Esto motivó que se instale una imagen de la Inmaculada Concepción sobre una gran columna, en lo que hoy son los Jardines del Triunfo.

Luis Salvador, diputado por Granada del grupo político Ciudadanos, criticó también el permiso para que musulmanes recen ante la imagen de la Virgen María, y señaló que Francisco Cuenca “confunde tolerancia y respeto religioso con provocación”.

“¿Convocar rezos musulmanes en la Virgen del Triunfo?”, cuestionó en Twitter.

El señor @PacoCuenca confunde tolerancia y respeto religioso con provocación. Convocar rezos musulmanes en la Virgen del Triunfo?? ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/bxKDYGbhqe — Luis Salvador (@LuisSalvador) 11 de junio de 2017

En redes sociales se difundió una iniciativa para un “acto de reparación” en los Jardines del Triunfo, tras la oración de los musulmanes. Sin embargo, la Arquidiócesis local ha desautorizado el evento.

En un comunicado, el Arzobispado señaló que “el Arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez, desautoriza la convocatoria”.

“Los cristianos no hacemos desagravios por la oración de fieles de otras confesiones. La libertad religiosa es un bien supremo que la Iglesia defiende y protege frente a todos los obstáculos que puedan oponerse”, indicó.

“La iniciativa de convocar este Rosario no es de la Iglesia y no está ni autorizada ni respaldada por la autoridad de la Iglesia en Granada”, finalizó la Arquidiócesis.

