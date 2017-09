¿Podría ser este el rostro de Santa María Magdalena?

PARÍS, 19 Sep. 17 / 03:06 pm (ACI).- Un cráneo albergado en la Basílica de Santa María Magdalena en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, al sureste de Francia, motivó a dos investigadores a una reconstrucción facial. Pero, ¿podría ser este el verdadero rostro de la santa discípula de Jesús?

Hace tres años, Philippe Charlier, antropólogo biológico de la Universidad de Versalles, y Philippe Froesch, experto en imágenes forenses, se interesaron en el cráneo que se cree fue de María Magdalena.

El cráneo se encuentra en un altar de la Basílica de Santa María Magdalena, en el pequeño poblado de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

La supuesta tumba de Santa María Magdalena fue descubierta el 12 de diciembre de 1279 y generó la devoción de Carlos II de Anjou, Rey de Nápoles, quien financió la construcción del templo.

Según la tradición local, María Magdalena junto a su hermano Lázaro viajaron en un barco milagroso, sin velas ni timón, desde Tierra Santa hasta Francia, evangelizando la región de Marsella.

La iglesia actual fue terminada a inicios del siglo XV.

“No estamos absolutamente seguros de que este sea el verdadero cráneo de María Magdalena”, explicó Philippe Charlier a la revista National Geographic, “pero era importante sacarlo del anonimato”.

El cráneo está protegido por un cristal, por lo que los investigadores tomaron más de 500 fotografías de distintos ángulos para lograr una recreación computarizada en 3D.

On September, 8 will be presented the reconstitution of the face from the so-called skull of Maria-Magdalena (https://t.co/PJUYKdYH7E) pic.twitter.com/pmzqCUbfg8