Poderoso productor de Hollywood acusado de abusos habría financiado a Planned Parenthood

REDACCIÓN CENTRAL, 16 Oct. 17 / 05:02 pm (ACI).- Harvey Weinstein, uno de los más poderosos productores de Hollywood, acusado de decenas de abusos sexuales, habría financiado a la multinacional del aborto Planned Parenthood con 100 mil dólares en 2017.

De acuerdo al sitio web Artnet.com, especializado en compra y venta de obras de arte, Weinstein asistió el 2 de mayo de este año a una subasta de arte en beneficio de Planned Parenthood, y ofreció 100 mil dólares por un cuadro de la pintora Cecily Brown.

Las entradas al evento, que celebraba los 100 años de fundación de Planned Parenthood, iban desde los 125 dólares solo por el “after party”, hasta los 100 mil dólares por la mesa para diez personas durante la cena.

Weinstein se sentó junto a la excandidata presidencial Hillary Clinton y algunas actrices de Hollywood.

En medio del escándalo de Weinstein, Planned Parenthood dio recientemente la versión de que el productor no llegó a pagar el dinero ofrecido.

Pero no fue la primera y única vez que Harvey Weinstein manifestaba su apoyo a la multinacional del aborto. En una cena realizada en una de sus casas en agosto 2012, con un costo por persona de casi 36 mil dólares, a la que asistió el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el millonario productor de Hollywood agradeció al mandatario por defender a Planned Parenthood.

“Al luchar por Planned Parenthood y proteger los derechos de las mujeres, este Presidente ha luchado la buena pelea”, dijo Weinstein en esa ocasión, de acuerdo a la prensa que asistió al evento.

Planned Parenthood, la multinacional del aborto más grande del mundo, está acusada de traficar con órganos de bebés abortados en sus instalaciones.

Harvey Weinstein fundó en 1979, junto a su hermano Bob, Miramax, que produjo famosas películas como Pulp Fiction, Kill Bill, Scary Movie, Gangs of New York, Bridget Jones y las ganadoras del Oscar The English Patient, Good Will Hunting y Shakespeare in Love.

Bajo la dirección de los hermanos Weinstein, Miramax produjo documentales como Fahrenheit 9/11, de Michael Moore.

En 2005, más de una década después de que Disney comprara Miramax, Harvey y Bob se retiraron para crear la productora The Weinstein Company.

The Weinstein Company coproduce el programa concurso Project Runway, y produjo películas como Inglourious Basterds, John Rambo, Django Unchained y The Iron Lady.

Hasta 2015, según el análisis del sitio web vocativ.com, Harvey Weinstein fue la segunda persona a la que más agradecieron en los Oscar, después de Steven Spielberg.

Cinco años atrás, al ganar el Globo de Oro por su actuación protagónica en The Iron Lady, la actriz Meryl Streep agradeció a Weinstein comparándolo con Dios.

“Quiero agradecer a mi agente Kevin Huvane y a Dios, Harvey Weinstein, el castigador, Antiguo Testamento, creo”, dijo en esa ocasión Streep.

Un artículo publicado el 5 de octubre de este año en el diario estadounidense The New York Times acusó a Weinstein de acosar sexualmente, y pagar ocho acuerdos fuera de corte, a actrices y trabajadoras de las compañías que dirigió: Miramax y The Weinstein Company.

Días después, un artículo publicado en la revista The New Yorker responsabilizó al magnate de acoso, abuso y violaciones sexuales de al menos 13 mujeres.

Tras las publicaciones, al menos 51 actrices, modelos y trabajadoras de producciones de Hollywood han declarado haber sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual por parte de Weinstein, entre ellas Angelina Jolie , Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale, Cara Delevingne, Heather Graham y Rose McGowan.

Rose McGowan acusó en redes sociales al también actor y productor Ben Affleck de conocer y encubrir los abusos de Weinstein. El actor se ha desmarcado del productor de Hollywood y ha expresado estar “entristecido y enojado” al saber que “un hombre con el que trabajé usó su posición de poder para intimidar, acosar sexualmente y manipular muchas mujeres durante décadas”.

El escándalo de Weinstein ha destapado escándalos encubiertos de acoso y abuso sexual en el seno de Hollywood.

El actor Terry Crews, recordado por protagonizar un anuncio publicitario de una marca de perfumes, sufrió tocamientos de un “ejecutivo de alto nivel de Hollywood” en un evento de 2016.

A través de su cuenta de Twitter, Crews explicó que decidió no tomar acciones legales contra el ejecutivo de Hollywood porque “no quería ser condenado al ostracismo”, como sucede cuando “el depredador (sexual) tiene poder e influencia”.

La denuncia contra Weinstein también ha generado controversia sobre el papel del periodismo en Estados Unidos, con denuncias de presiones para silenciar investigaciones periodísticas por al menos una década.

Otros afectados por el escándalo del productor de Hollywood han sido miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos, a quienes Weinstein ha donado y ayudado a conseguir más de dos millones de dólares desde el año 2000.

La Fundación Clinton, del expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton, ha recibido entre 100 y 250 mil dólares del acusado de abusos sexuales, y ha anunciado que no los devolverá pues ya los usó en sus diversos programas caritativos.

En un evento de 2013 en la Casa Blanca, Michelle Obama, esposa del entonces Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que Harvey Weinstein “es un maravilloso ser humano, un buen amigo y una central eléctrica”.

Tras destaparse el escándalo de las acusaciones contra Weinstein diversas personalidades de Hollywood han expresado su rechazo, su esposa, Georgina Chapman, anunció que lo dejaría y su hermano, Bob, lo despidió de The Weinstein Company.

