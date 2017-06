Plaza Sésamo celebra el “orgullo” gay

MADRID, 28 Jun. 17 / 01:15 pm (ACI/Actuall).- Los famosos personajes de Plaza Sésamo, coproducidos por Children Television Workshop (CTW) y varias televisiones latinoamericanas, han mostrado a través de su cuenta oficial de Twitter su apoyo al movimiento LTGBI.

Lo ha hecho con una imagen de Elmo junto a un grupo de amigos multicolores, un claro homenaje a la bandera del Orgullo Gay con motivo del Gay Pride que se celebra este mes de junio.

Sesame Street is proud to support families of all shapes, sizes, and colors. ?? pic.twitter.com/H3uzD5XwUu