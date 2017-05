El documento en el que Planned Parenthood admitía que el aborto "mata la vida de un bebé"

WASHINGTON D.C., 31 May. 17 / 02:29 pm (ACI).- Recientemente la fundadora y Presidenta de Culture of Life Africa, Obianuju Ekeocha, reveló a través de Twitter unos antiguos panfletos de la multinacional del aborto Planned Parenthood, en los que se admite que esta práctica es realmente un asesinato.

I just came across a @PPact pamphlet from 1952 where they say that abortion "kills the life of a baby". We should send them a copy today! pic.twitter.com/cRQgZP9WhF — Obianuju Ekeocha (@obianuju) 20 de abril de 2017

En uno de los documentos del año 1952 titulado “Planifica tus hijos para la salud y la felicidad”, Planned Parenthood afirma que el aborto no es un anticonceptivo: “Un aborto requiere una operación. Se mata la vida de un bebé después de haber comenzado. Es peligroso para su vida y su salud”.

Además, se explica que el aborto “puede ocasionar esterilidad. Entonces cuando desee tener un hijo no podrá tenerlo. El control de la natalidad simplemente pospone el inicio de la vida; el aborto mata la vida”.

Yet another @PPact pamphlet from when they told women that abortion"kills the life of a baby".This was before the days of ultrasounds. pic.twitter.com/vYfjSDlh5c — Obianuju Ekeocha (@obianuju) 21 de abril de 2017

Respondiendo a los panfletos, la Presidenta de National Right to Life, Carol Tobias, dijo a través de su cuenta de Twitter que Planned Parenthood claramente sabe que “el aborto termina la vida de un ser humano inocente”.

Por su parte el Dr. Randall K. O'Bannon, también de National Right to Life, explicó a través del sistema informativo de su organización que “el aborto no fue oficialmente permitido en América” en el momento en que este tipo de literatura fue producida.

“Pero hay pocas dudas de que Planned Parenthood pronto cambió su tono, luchando ferozmente para legalizar el aborto y convertirse en la cadena de aborto más grande del país y el lobby del aborto más poderoso”, aseguró.

Planned Parenthood comenzó un siglo atrás como una clínica de control natal en Brooklyn, a cargo de Margaret Sanger. En 1970, cuatro después de la muerte de Sanger, la organización realizó su primer aborto legal en Syracuse, Nueva York.

Para 1976, como consecuencia de Roe v. Wade, la organización realizaba 70.000 abortos al año en Estados Unidos, y actualmente supera los 300.000 (35% de todos los abortos del país).

Desde julio de 2015, la multinacional del aborto se vio envuelta en la polémica luego de que una serie de videos la acusara de traficar con órganos y tejidos de los bebés abortados en sus instalaciones.

Años más tarde, en marzo de 2017, el Senado de los Estados Unidos derogó la norma impuesta por el Expresidente Barack Obama, que obligaba a todos los estados a financiar con dinero federal a Planned Parenthood.

En los siguientes meses se dio a conocer que la multinacional del aborto cerrará 10 de sus clínicas en Estados Unidos. También se difundió nuevos videos sobre la venta de órganos de bebés abortados y de cómo abortistas ríen al narrar como despedazan bebés.

