Planned Parenthood a una madre: Romperemos el cuello del bebé si nace vivo

MINNESOTA, 30 Jun. 17 / 12:20 am (ACI).- Un médico de Planned Parenthood, en Estados Unidos, le habría confesado a una mujer a la que le iba a practicar un aborto que deseaba “romper” el cuello del bebé, en caso naciera vivo.

Así lo denunció un video recientemente difundido por la organización Pro-Life Action Ministries.

Una acción de este tipo es considerada una violación de la ley estatal federal y del estado de Minnesota, donde se encuentra la instalación de St. Louis en la que ocurrió el hecho.

En el video, la mujer afirma haber tenido miedo al entrar a la clínica. Sin embargo, ningún miembro del personal le ofreció algún tipo de consuelo y no se le permitió tener acompañamiento.

Según la mujer, en el momento en que se arrepintió de abortar uno los abortistas miró al otro, luego miró a su cliente, y dijo: “Si tuviéramos que proceder con el aborto y el bebé fuera a salir todavía vivo y activo, lo más probable es que romperemos el cuello del bebé”.

El video también describe cómo en el primero de los dos días del procedimiento, el abortista luchó para insertar una enorme aguja e inyectar digoxina en el corazón del bebé con el fin de terminar con su vida, pero este finalmente sobrevivió.

En el segundo día, la mujer decidió no seguir con el aborto y pidió una ecografía para ver si su bebé seguía vivo.

“Les dije que quería esos dilatadores e irme a casa. No iba a realizarme un aborto. Les dije: ‘Déjenme tener un ultrasonido. Si la ecografía dice que el bebé está bien y su ritmo cardíaco es fuerte, entonces no quiero continuar’”, recordó.

El ultrasonido reveló que su bebé aún estaba vivo, no obstante, la mujer aseguró que “cuanto más les decía que no deseaba el aborto”, más parecía como “si quisieran venderle algo, como un vendedor que te empuja hasta que compras su artículo o producto”.

Actualmente, el bebé está muy bien de salud y la identidad de la mujer ha sido ocultada para evitar ser objeto de represalias por parte de la multinacional del aborto Planned Parenthood.

En declaraciones, para Life News, el director ejecutivo de Pro-Life Action Ministries, Brian Gibson, afirmó que “Planned Parenthood en Minnesota debe ser investigado. ¿Cuántas otras leyes están dispuestos a violar? No tenemos idea, ya que no hay inspecciones, controles de cumplimiento y no hay investigaciones cuando estas feas realidades salen a la luz”.

Finalmente, Gibson añadió que “este video agrega a la considerable evidencia existente que a Planned Parenthood se le deben retirar los fondos públicos”.

También te puede interesar: