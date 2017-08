Piden oraciones por Texas ante inminente llegada de Huracán Harvey

WASHINGTON DC , 25 Ago. 17 / 11:14 am (ACI).- La Catholic Charities de Estados Unidos ha pedido a los fieles unirse en oración por las personas que viven en la costa de Texas, que será golpeada por el huracán Harvey -el más fuerte desde 2005-, en la noche del viernes o madrugada del sábado.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que están en el camino de la inminente tormenta. Huracán Harvey”, expresó a través de cuenta de Twitter.

Our thoughts and prayers are with all in the path of the impending storm #HurricaneHarvey pic.twitter.com/kSFmgi5o0v

Por su parte, el diario oficial de la Arquidiócesis de San Antonio, Today’s Catholic, también exhortó a seguir rezando ante la llegada del huracán.

“Por favor continúen rezando por los residentes de la costa de Texas, así como por los residentes de las zonas por donde pasará el huracán Harvey. Que la jornada sea segura y custodiada por el Espíritu Santo”, expresó en su cuenta de Facebook.

Quien también se pronunció fue la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. “¡Para que quienes viven cerca del camino del huracán Harvey permanezcan seguros! Los pensamientos y oraciones de todo el país están con ustedes”, escribió en su cuenta de Twitter.

For those living near the path of #HurricaneHarvey stay safe! Thoughts & prayers of an entire country are with you.