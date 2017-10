Perú: Sancionarían a autores de video que quiso confundir a católicos en censo 2017

LIMA, 22 Oct. 17 / 10:15 am (ACI).- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), anunció la posibilidad de “ejercer acciones legales” contra los responsables del video apócrifo difundido en redes sociales que busca inducir a error a los católicos al momento de responder la pregunta “¿cuál es su religión?”, durante el Censo 2017 que se realiza este domingo 22.

??Está circulando un video apócrifo que usa logos del INEI para inducir a una respuesta sobre religión en #Censo2017 https://t.co/0Tb694uhrR pic.twitter.com/hanniIREma — INEI Perú (@INEI_oficial) 20 de octubre de 2017

El INEI se refirió al video divulgado en redes sociales bajo el lema “Sincérate” y que no solo imita los mensajes de la institución pública, sino que también presenta a personas con la vestimenta y logotipos de la organización estatal y de los Censos Nacionales.

Además, los actores usan lo que parece ser documentación oficial del INEI.

ALERTA: #Censo2017

El gob. trata de REDUCIR el número de católicos para imponer sus ideologías CON FUERZA:

-Eres católico por el BAUTISMO y creencias. El no practicar NO significa que "no seas católico".

-EXIGE lleno del censo con LAPICERO y no permitas espacios en blanco. pic.twitter.com/rnhtb3MTLx — Mαr Mounier (@elhigadodmarita) 20 de octubre de 2017

En el video, una joven dice que “si no eres practicante de la religión católica, no vas a Misa y estás en desacuerdo con muchas de las opiniones del Cardenal Juan Luis Cipriani, entonces no eres católico. Por lo tanto, en este censo no le digas a tu encuestador que lo eres, sino solo cristiano o de otra confesión, cerciorándote que marque la opción ‘otra’”.

Esto fue rechazado por el INEI el 20 de octubre a través de un comunicado en el que “hace de conocimiento a la población que viene circulando a través de las redes sociales un video apócrifo utilizando imágenes y logos oficiales de la institución, relacionado con la pregunta número 26 de la cédula censal ¿cuál es su religión?, induciendo a dar una respuesta, lo cual es incorrecto, ya que el ciudadano debe responder de manera personal y espontánea”.

En ese sentido, anunció que “se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que considere oportunas sobre quienes resulten responsables”.

El INEI se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que considere oportunas sobre quienes resulten responsables #Censo2017 pic.twitter.com/fpQMhfiFFY — INEI Perú (@INEI_oficial) 21 de octubre de 2017

En declaraciones a ACI Prensa el pasado 20 de octubre, el miembro de Peruanos por la Igualdad y ex regidor de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), Jorge Villena, señaló que afirmó que la campaña “Sincérate” “claramente atenta contra la libertad religiosa, porque no le pueden decir a la gente cómo deben y cómo no deben vivir su fe”.

“Creo que detrás de todo esto está la organización fraudulenta Católicas por el Derecho a Decidir, que también viene impulsando una política similar en sus campañas, donde se presentan como católicas”, señaló.

Para Villena, el objetivo de esta campaña es “aumentar la cantidad de personas que están en ninguna confesión, para decir que la cantidad de católicos se ha reducido en el país”.

“Es una estrategia bien pensada para confundir a la gente para evitar o proscribir cualquier símbolo de religiosidad y sobre todo de mensaje católico en la sociedad”, advirtió.

En sus declaraciones Villena llamó al INEI a tomar acciones. “La Iglesia también debería tomar acciones”, pues “no es posible que gente tome, usurpe el nombre de católicos para defender temas no católicos”, señaló y expresó que “ya basta de ataques contra la fe de la gente”.

