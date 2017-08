Perú: Padres ganan demanda al gobierno para frenar ideología de género en escuelas

REDACCIÓN CENTRAL, 28 Ago. 17 / 06:04 pm (ACI).- El Poder Judicial de Perú dio la razón al colectivo Padres en Acción en su demanda contra el Ministerio de Educación, para evitar el adoctrinamiento con ideología de género de los niños en las escuelas.

Al presentar su demanda, a inicios de este año, los padres criticaron que el Ministerio de Educación había establecido su currículo educativo, con nociones de ideología de género, sin la debida consulta con los padres de familia.

En la resolución 30, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declaró “fundada en parte” la demanda interpuesta por el colectivo de padres, y calificó de “nula” la Resolución Ministerial que aprueba el Currículo Nacional “respecto al Enfoque de Igualdad de Género”.

La justicia peruana exigió al gobierno que elimine del currículo educativo el texto en el que se consigna que “si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones”.

El Poder Judicial exhortó además al Ministerio de Educación que “promueva y/o implemente un mecanismo, específico, democrático, deliberativo, transparente y efectivo, para que la Sociedad y los Padres de Familia participen bajo las diversas modalidades en la formulación de las políticas públicas en educación”.

En un comunicado, Padres en Acción saludó el fallo judicial y destacó que se ha dado “la razón a los padres de familia” y se ha resuelto que el Ministerio de Educación “ha vulnerado múltiples derechos constitucionales, leyes de educación y procedimientos democráticos, al querer imponer un enfoque no científico de la sexualidad”.

El colectivo ciudadano hizo un llamado al órgano del gobierno peruano “para que detenga inmediatamente la arbitraria ideologización de los niños y que cumpla la sentencia del poder judicial que ha resuelto se convoque a una mesa de diálogo con la participación de los padres de familia y sociedad civil para definir un enfoque de la sexualidad basado en la realidad, las ciencias, las virtudes y a la cultura de la vida y la familia que es parte de la identidad cultural de la mayoría de peruanos”.

A fines de 2016, en medio de gran controversia, el Ministerio de Educación del Perú presentó su Currículo Nacional del 2017. En enero de este año, la Conferencia Episcopal Peruana alentó al gobierno a retirar del documento “aquellas nociones provenientes de la ideología de género”.

En marzo de este año, más de un millón y medio de peruanos se manifestaron en diversas ciudades del país en contra del adoctrinamiento de niños con ideología de género, bajo el lema #ConMisHijosNoTeMetas.

Por su lado, diversas personalidades televisivas y ministros del gobierno participaron en campañas de respaldo al Currículo Nacional. El Arzobispo de Arequipa, Mons. Javier del Río, criticó que el Ministro de Cultura, Salvador del Solar, “manipuló de un modo grosero las Sagradas Escrituras” para defender el documento educativo.

En declaraciones para ACI Prensa, Rodolfo Cotrina, vocero de Padres en Acción, destacó que “el Poder Judicial ha actuado conforme a las leyes, a la Constitución y a los procedimientos y esperábamos que eso sucediera”.

“Eso va a servir de precedente para que el Estado, el Ministerio de Educación y otras dependencias cuando hagan un cambio de enfoque, cumplan la ley y que respeten los derechos constitucionales en este caso de los padres de familia”, dijo.

“No puede el Estado seguir vulnerando e ir en contra de la propia ley y de la libertad, de pensamiento, enseñanza y educación”, demandó.

Cotrina reiteró el llamado al gobierno para que “paren la ideologización, no apelen, no hagan más largo esto, no sigan vulnerando el derecho de los padres y por favor nos llamen para participar conforme se debe hacer en una sociedad democrática”.

Por su parte, el abogado Juan Puertas, de la asociación Antonin Scalia, que se sumó al proceso con un amicus curiae –un tercero interesado en el caso y que presta ayuda al tribunal–, destacó que la sentencia judicial destruye “el corazón del enfoque de género”.

“Esto está destruyendo lo que nos preocupaba, que era incorporar la ideología de género en el currículo”, indicó.

El jurista explicó que el Poder Judicial declaró nulo este enfoque en el currículo “porque al ser un elemento tan importante, que construye la identidad personal del niño, esto ha debido ser consultado con los padres”.

Puertas destacó además que se ha producido una gran victoria de los padres de familia frente al “establishment” mediático y gubernamental a favor de la ideología de género en el país.

“Considerando la presión enorme que ha desplegado el gobierno en todas las declaraciones de los ministros, la presión enorme del establishment mediático sobre esta sala lo consideramos todos los que estamos en contra de este enfoque de género una gran victoria judicial”.

“No es fácil pelear contra toda la maquinaria estatal”, destacó.

Para el abogado peruano, la sentencia favorable a los padres de familia contra el gobierno peruano “significa que todavía existen organismos jurisdiccionales que son independientes, que no están al vaivén de lo que opinan los medios, de las coyunturas de gobierno, sino que se toman en serio verificar la legalidad y la constitucionalidad de todas estas resoluciones que afectan a los padres”.

