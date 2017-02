Perú: Congresistas de izquierda presentan proyecto de ley de “matrimonio” homosexual

REDACCIÓN CENTRAL, 14 Feb. 17 / 04:25 pm (ACI).- Las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave, del partido de izquierda Frente Amplio, acompañadas de un pequeño grupo de activistas homosexuales, presentaron el 14 de febrero un proyecto que busca legalizar el mal llamado “matrimonio” homosexual. Ambas parlamentarias introdujeron, en septiembre de 2016, una propuesta legislativa para despenalizar el aborto en casos de violación.

Acabamos de presentar junto a @MarisaGlave en Conferencia de Prensa, el Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario. #VamosPorMás! pic.twitter.com/isKxJzv2Lf — Indira Huilca (@IndiraHuilca) 14 de febrero de 2017

El proyecto de ley presentado hoy busca modificar el Código Civil, omitiendo las palabras “varón” y “mujer” en lo respectivo al matrimonio.

Actualmente, el artículo 234 del Código Civil de Perú determina que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común”.

“El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales”, estipula la legislación peruana.

Con la modificación propuesta por Huilca y Glave, el Código Civil reconocería el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente aptas para ella”.

Con la presencia del colectivo “Matrimonio Igualitario Perú”, Huilca dijo a la prensa presente en el Congreso que “el día de hoy vamos a presentar el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario, un proyecto de ley que recoge una demanda de diversos sectores sociales de nuestro país, que sobre todo están poniendo énfasis en la lucha contra la discriminación”.

“Las organizaciones que hoy nos acompañan”, señaló, “son las principales impulsoras de este proyecto de ley”.

Matrimonio Igualitario Perú era hasta hace pocos meses conocido como “Unión Civil Ya”, que respaldaba un proyecto de ley de unión civil homosexual, que diversos expertos consideraban un matrimonio gay encubierto.

Esta propuesta legislativa, descartada por el Congreso en 2015, fue presentado una vez más a fines de 2016 por los parlamentarios homosexuales Carlos Bruce y Alberto de Belaúnde, del partido oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK).

A su turno, Glave señaló que “este es un día histórico”, pues “estamos diciendo que en el Perú no se puede discriminar de ninguna manera y que toda persona tiene derecho al matrimonio, toda persona tiene derecho a casarse. El Estado no puede decir con quién, eso lo tiene que decidir la persona de manera libre y voluntaria”.

“Estamos dando un paso más en lo que es una batalla, hace muchísimo tiempo, porque las personas tengan simplemente derecho a amarse”, aseguró.

“No va a prosperar”

Por su parte, el parlamentario Carlos Tubino, de Fuerza Popular –el principal grupo político en el Congreso– aseguró que “esta iniciativa no va a prosperar en el Congreso de la República”.

El “matrimonio” homosexual, dijo, “es algo que no solamente no es mayoritario acá en el Congreso, sino no es mayoritario en el Perú”.

En este país, subrayó, “estamos convencidos los peruanos de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer” y precisó que “no es un tema de discriminación”.

Tubino destacó además que “el Perú tiene una cultura católica y cristiana bien profunda”, y advirtió que el proyecto de matrimonio homosexual contemplará iniciativas como “la adopción, cosas por el estilo”.

“Nosotros vamos a defender ese sentir mayoritario del Perú acá en el Congreso”, señaló.

“Estrategia es evidente”

En declaraciones a ACI Prensa, Sergio Burga, investigador del Population Research Institute (PRI), advirtió que la ausencia de los congresistas que promueven la unión civil homosexual en la conferencia de prensa de presentación del proyecto de matrimonio gay pone en evidencia la estrategia del lobby homosexual.

“Llama la atención que las iniciativas de aborto, unión civil e identidad de género hayan sido presentadas en conferencia de prensa con parlamentarios del Frente Amplio –Glave y Huilca– y de Peruanos Por el Kambio –Bruce y De Belaunde. Sin embargo el día de hoy, los únicos congresistas famosos por ser gays no estuvieron presentes”.

“Su estrategia es evidente: presentar el proyecto de ley de matrimonio igualitario como foco de atención para su rechazo, para que el proyecto de unión civil quede como el pedido mínimo para la agenda LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales)”, señaló.

Burga destacó también que “la campaña Unión Civil Ya pasó a ser Matrimonio Igualitario Ya, con los mismos representantes”.

Esto, dijo, también “evidencia que su fin siempre ha sido este último”.

Mayoría de peruanos rechaza matrimonio gay

Una encuesta difundida por la empresa Datum, a inicios de febrero de este año, reveló que el 68% de peruanos se opone a la unión civil homosexual. Esta cifra significa un aumento de 3% con respecto a septiembre de 2016.

El estudio reveló además que el 72% de peruanos se opone a que matrimonios homosexuales realizados en el extranjero sean reconocidos en el Perú.

