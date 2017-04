Perú: Comisión del Congreso aprueba derogar “ley mordaza” pro-gay

LIMA, 04 Abr. 17 / 05:45 pm (ACI).- La Comisión de Constitución del Congreso de Perú resolvió este 4 de abril derogar polémicos fragmentos del decreto legislativo 1323, considerado por los defensores de la familia en el país como una “ley mordaza” pro-gay.

En declaraciones a ACI Prensa, Sergio Burga, del Population Research Institute, explicó que “hoy la Comisión de Constitución aprobó un texto sustitutorio que deroga la inclusión de los términos ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’, porque excedía las facultades otorgadas por el Congreso”.

En septiembre de 2016, el Congreso de Perú otorgó facultades legislativas por 90 días al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, “en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y reorganización de Petroperú”.

El decreto legislativo 1323, promulgado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski el 6 de enero de este año, modificaba el Código Penal para incluir como agravante para los delitos la “intolerancia o discriminación”, por, entre otros motivos, la “orientación sexual” y la “identidad de género”.

En la modificación al artículo 323 del Código Penal, la norma emitida por el gobierno peruano establecía “pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años” o “prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas” para estos casos.

A mediados de febrero, más de un millón y medio de peruanos exigieron al Congreso que derogue la normativa del gobierno, pues la consideraron una “ley mordaza” contra quienes se oponen a la agenda gay.

En conferencia de prensa tras la sesión de la Comisión de Constitución del 4 de abril, el congresista Julio Rosas precisó que “los que defendemos la vida y la familia no somos homofóbicos y no vamos a permitir que se insulte al Perú”.

Rosas señaló que los parlamentarios decidieron derogar partes del decreto legislativo “porque los derechos humanos se dan a las personas, no a las atracciones, no a los sentimientos, no a las emociones”.

“El ser humano, desde que nace, hombre o mujer, ya tiene derechos irrestrictos. Por eso, en defensa de los derechos de los seres humanos la Comisión ha derogado este decreto legislativo, porque el ejecutivo se ha excedido en sus facultades y el Congreso no le ha concedido”, dijo.

Sergio Burga indicó que el principio que primó en la decisión de los parlamentarios es que “todas las personas, más allá de sus preferencias sexuales, son protegidas por la ley”.

Burga dijo que el de hoy “fue un primer paso”, y señaló que “el siguiente será en el Pleno, donde los 130 congresistas revisarán los decretos derogados y modificados que envía la Comisión de Constitución”.

“Este es un gran paso, luego que el Ejecutivo impusiera una ley de ‘no discriminación’, con la que buscaba callar a todos quienes tenemos una posición distinta”, dijo.

Los congresistas que votaron a favor de la derogación fueron Miguel Torres, Modesto Figueroa, Miguel Castro, Gilmer Trujillo, Úrsula Letona, Karina Beteta, Luis Galarreta, Edwin Vergara, Rosa María Bartra y Lourdes Alcorta.

En contra votaron Alberto de Belaunde –impulsor del proyecto de ley unión civil homosexual–, Vicente Zeballos, Javier Velásquez Quesquén, Mario Canzio y las parlamentarias Indira Huilca y Marisa Glave, que promueven la despenalización del aborto para casos de violación.

También te puede interesar: