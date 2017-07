Perú: Cardenal se pronuncia ante prisión de Expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia

LIMA, 15 Jul. 17 / 12:41 pm (ACI).- El Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, se pronunció ante la prisión preventiva a la que fueron enviados el Expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y solicitó que no se genere un “circo mediático” por esta situación.

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó el jueves 14 de julio 18 meses de prisión preventiva contra Humala y Heredia tras aceptar el pedido que hizo la Fiscalía el martes aduciendo que podrían fugar del país.

El Expresidente fue llevado el viernes 15 de julio al penal de Barbadillo en la Diroes en Lima, en donde también está desde hace diez años otro Expresidente, Alberto Fujimori.

La Exprimera Dama, Nadine Heredia, fue llevada por su parte al anexo del Penal de Mujeres de Santa Mónica en el distrito limeño de Chorrillos.

Ollanta Humala y Nadine Heredia, padres de tres menores, son investigados por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña presidencial del 2011 y no haberlo declarado.

También habrían recibido dinero de OAS para esa misma contienda electoral y del Gobierno de Venezuela para la campaña electoral de 2006.

A fines de 2016, Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos, a distintos funcionarios entre 2005 y 2014, para obtener licitaciones de obras públicas en Perú.

En su reflexión en su programa Diálogo de Fe en RPP, el Cardenal Cipriani dijo: “Hay algo que tengo en el fondo del alma siempre. Yo nunca he tenido odios ni venganzas, no le he deseado el mal a nadie, no es mi modo de ser”.

“Por lo tanto, frente a este panorama, yo haría un llamado: no hagamos de esto un circo mediático yendo a pedir la opinión de todos y cada uno, para generar una comida en la que todo el mundo está como gallinazo dando vueltas. No es el mejor modo”.

El Primado del Perú indicó también que “hay una justicia que hay que aplicar bien y evidentemente hay una compasión. No da alegría, a mí me da tristeza ver cómo se derrumban situaciones y personas. Está lejos de mí tener que juzgar a nadie. Pero sí digo que la justicia nos tiene que ayudar a todos a ir por el camino correcto, pero una justicia bien aplicada”.

“No hay que tener miedo a lo que dicen los medios de comunicación ni hay que atender a los lobbies, ni a favor ni en contra. La justicia le llega a todos”, resaltó.

