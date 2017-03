Perú: Arzobispo responde a Ministro que “manipuló de un modo grosero” la Biblia

LIMA, 27 Mar. 17 / 01:01 pm (ACI).- El Arzobispo de Arequipa (Perú), Mons. Javier del Río, respondió recientemente al Ministro de Cultura, el actor Salvador del Solar, por usar una cita bíblica para defender el Currículo Nacional de Educación Básica.

En una entrevista publicada por el diario Perú21 el 27 de marzo, Mons. Del Río dijo que el Ministro de Cultura “manipuló de un modo grosero las Sagradas Escrituras, porque sacó una frase de todo el contexto de la Biblia y la interpretó a su manera”.

Salvador del Solar ha actuado en diferentes telenovelas peruanas, pero alcanzó fama internacional tras protagonizar, junto a la colombiana Angie Cepeda, la versión cinematográfica de la novela Pantaleón y las Visitadoras, de Mario Vargas Llosa.

En esa película, Del Solar interpretó al capitán Pantaleón Pantoja, que dirige un grupo de prostitutas al servicio de los soldados.

El actor peruano también estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene una Maestría en Relaciones Internacionales, por la Universidad de Syracuse, de Nueva York (Estados Unidos).

Del Solar, junto a otros ministros del gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, participó recientemente en una campaña para defender el Currículo Nacional, que motivó las protestas de más de un millón y medio de personas en todo el país.

La Conferencia Episcopal Peruana señaló al gobierno en enero de 2017 que “urge la supresión en el nuevo Currículo Nacional de aquellas nociones provenientes de la ideología de género”.

El 6 de marzo de este año, en medio de una ceremonia religiosa con ocasión de la Fiesta del Señor de la Amargura en Arequipa, el Arzobispo pidió al Ministro de Cultura que le diga al Presidente y a la Ministra de Educación, Marilú Martens, que el conflicto sobre la ideología de género en el Currículo Nacional se solucionaría con la inclusión de “dos renglones” en el documento, en los que se establezca que “queda prohibido en todos los colegios del Perú introducir la ideología de género, no cuesta nada hacerlo”.

La propuesta del Arzobispo de Arequipa fue recibida con aplausos de los asistentes.

En respuesta, Del Solar defendió la agenda del gobierno, y dijo que “me parece humildemente que cuando Jesús nos dijo ‘amaos los unos a los otros’ lo que quiso decir fue: no ámense los unos a los unos, es decir los unos a los idénticos, los unos a los que pensamos exactamente igual que nosotros, sino tengamos un amor sin límites”.

“Tengo la impresión de que como sociedad le estamos poniendo la cruz a personas que consideramos que no entran en los moldes de nuestra manera de ver las cosas”, dijo Del Solar.

En la reciente entrevista con Perú21, Mons. Del Río dijo que lo que él hizo en esa ocasión fue “un pedido, y además le dije ‘se lo pido humildemente’. Un pedido con mucha humildad”.

“Claro, había dos posibilidades. Que el Ministro diga ‘muy bien, voy a trasladar su pedido, tranquilo’. La otra posibilidad era que defienda la ideología de género, que al final fue lo que hizo”, lamentó.

El Arzobispo de Arequipa indicó que no busca “entrar en una polémica con el señor Ministro”, pues comprende “que el señor Ministro pues sabe de algunas cosas que ha estudiado y ha trabajado. Sabe de telenovelas, creo que ha estudiado un posgrado en una universidad. Pero no sabe de Biblia”.

“Yo no he estudiado para ser actor, yo no sé de telenovelas, no podría discutir con él de telenovelas. Yo he estudiado Biblia, yo soy Doctor en Teología. Estamos en planos distintos”, dijo, advirtiendo que en un debate de ese tipo “lo humillaría grandemente”.

Mons. Del Río subrayó que “la verdad es que el currículo educativo está contaminado de ideología de género y que el gobierno lo sabe. Es lamentable, pero es cierto”.

