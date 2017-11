Papa Francisco tras atentado en Manhattan: Que Dios convierta los corazones de terroristas

VATICANO, 01 Nov. 17 / 07:45 am (ACI).- Luego del rezo del Ángelus este miércoles 1 de noviembre en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco expresó su dolor por los recientes atentados ocurridos en Somalia, Nueva York y Afganistán.

“Estoy adolorido por los ataques terroristas de estos últimos días en Somalia, Afganistán y ayer en Nueva York. Al deplorar tales actos de violencia, rezo por los difuntos, los heridos y sus familiares”, dijo el Papa.

El Santo Padre también hizo votos para que el “Señor convierta los corazones de los terroristas y libere al mundo del odio y de la locura homicida que abusa del nombre de Dios para diseminar muerte”.

El pasado 15 de octubre un atentado con un camión bomba se registró en las afueras de un hotel en Mogadiscio, Somalia, en el que murieron al menos 300 personas, el ataque más grave de la historia moderna del país africano.

Esta semana el Estado Islámico perpetró un atentado en la llamada Zona Verde de Kabul, donde se ubican varias embajadas en Afganistán, en el que murieron al menos 13 personas.

El martes 31 de octubre, en horas de la tarde, ocurrió un atropello y tiroteo en el Bajo Manhattan, que cobró la vida de al menos 8 personas, 5 de las cuales son de nacionalidad argentina. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo calificó como un atentado terrorista.

En sus palabras, el Papa Francisco dijo que este jueves 2 de noviembre irá al Cementerio Americano de Neptuno y luego a las Fosas Ardeatinas. “Les pido que me acompañen con la oración en estas dos etapas de memoria y de sufragio por las víctimas de la guerra y la violencia”, instó el Santo Padre.

“Las guerras no producen otra cosa que cementerios y muerte. Por eso quiero dar este signo en un momento en el que nuestra humanidad parece no haber aprendido la lección o parece no querer aprenderla”, concluyó.

También te puede interesar: