Papa Francisco reza a la Virgen en Santa María la Mayor al volver de Asia

VATICANO, 03 Dic. 17 / 05:39 am (ACI).- Se ha convertido ya en toda una tradición que al iniciar y al concluir sus viajes internacionales, el Papa Francisco acuda a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor. Así lo ha hecho también este domingo, horas después de su regreso de la visita apostólica a Myanmar y Bangladesh.

Grazie#PopeFrancis this morning after his trip to #Myanmar and #Bangladesh pic.twitter.com/qF2TE1CaB4