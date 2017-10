Papa Francisco regala estatua del niño sirio Aylan, fallecido en una playa de Turquía

ROMA, 16 Oct. 17 / 11:03 am (ACI).- El Papa Francisco regaló a la sede en Roma de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) una estatua que representa al niño sirio Aylan fallecido en la playa turca de Bodrum en octubre de 2015 cuando trataba de alcanzar las costas de Grecia junto a su familia.

La estatua, realizada en mármol blanco de Carrara por el escultor italiano Luigi Prevedel, tiene una base de 1,77 metro, un largo de 1,20 metros, una altura de 75 centímetros y un peso de 900 kilos.

The heartwrenching statue #PopeFrancis gave the #FAO today. It's the 3-yr old Syrian boy migrant #Aylan found dead on Turkish shores in 2015 pic.twitter.com/yhkHNICpTJ