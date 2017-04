Papa Francisco envía mensaje a una de las ciudades más violentas de Estados Unidos

DENVER, 06 Abr. 17 / 07:28 pm (ACI).- El Papa Francisco envió una carta al Arzobispo de Chicago en Estados Unidos, Cardenal Blase J. Cupich, donde afirmó que el camino de la paz es la única respuesta auténtica a la violencia que sufre la ciudad.

“Estoy enterado de que muchas de sus familias han perdido seres queridos a causa de la violencia. Quiero decirles que estoy cerca de ellos, que comparto su dolor y ruego a Dios para que a través de su gracia puedan vivir y experimentar la sanación y la reconciliación”, expresó el Santo Padre en la misiva escrita en inglés y español.

“Una cultura de la no violencia no es un sueño inalcanzable, sino un camino que ha producido resultados decisivos. La práctica constante de la no violencia ha roto barreras, ha reparado heridas, ha sanado a naciones, y puede curar a Chicago”, aseguró el Pontífice.

“Lamentablemente, como usted me dijo, personas de diverso origen étnico, social y económico hoy son víctimas de discriminación, indiferencia, injusticia y violencia”, prosiguió.

Este mensaje del Papa responde a la creciente situación de violencia que se vive en Chicago. El diario Usa Today informó que en los últimos 15 meses, se han reportado en la ciudad más de 900 asesinatos. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, calificó esa ola de violencia como “malvada”.

El pasado 30 de marzo, siete personas fueron asesinadas en tres diferentes puntos de la ciudad. Entre las víctimas hay una mujer embarazada que recibió un tiro en la cabeza.

Como respuesta a la violencia, el Arzobispo de Chicago anunció que el próximo 14 de abril, día en que se celebrará el Viernes Santo, se realizará una “Caminata por la Paz” en el barrio de Englewood.

También se creará una serie de programas antiviolencia con un fondo de 250 mil dólares. “Necesitamos resolver el problema persona por persona”, expresó el Purpurado.

En su carta, el Papa Francisco manifestó su apoyo al Cardenal Cupich y a muchos otros líderes locales que trabajan por promover la no violencia como una forma de vida y un camino para la paz.

“Sé que están señalando ese esfuerzo con una invitación a todas las personas de buena voluntad, para caminar por la paz el Viernes Santo en aquellas zonas afectadas por la violencia. Ese día, mientras realice mi propio Vía Crucis en Roma, acompañaré con mi oración a todos aquellos que caminen con usted y a todas las personas que han sido víctimas de la violencia”, señaló el Pontífice.

También afirmó en su mensaje que “andar el camino de la paz no siempre es fácil, pero es la única respuesta auténtica a la violencia”.

El Santo Padre recordó las palabras de Martin Luther King, quien afirmó que el conflicto humano solo puede resolverse a través del amor.

En ese sentido, el Papa Francisco invitó a responder al llamado de King y ofreció sus oraciones “para que el pueblo de su hermosa ciudad nunca pierda la esperanza, que trabajen unidos para convertirse en constructores de paz, mostrando a las generaciones venideras el verdadero poder del amor”.

Traducido y adaptado por María Ximena Rondón. Publicado originalmente en CNA.

