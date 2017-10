Papa Francisco: A veces me duermo cuando rezo

VATICANO, 31 Oct. 17 / 03:49 pm (ACI).- En una reciente entrevista que será transmitida el miércoles 1 de noviembre, el Papa Francisco contó que en ocasiones se duerme cuando reza.

“Cuando voy a rezar algunas veces me duermo. Lo hacía también Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía que al Señor, a Dios, al Padre le gusta cuando uno se duerme” rezando.

Así lo dijo el Santo Padre en el programa “Padre nostro” (Padre nuestro) en el que dialoga con el P. Marco Pozza, capellán de la cárcel de Padua, como parte de una iniciativa de la Secretaría para las Comunicaciones de la Santa Sede y TV2000.

En el diálogo, cuyo fragmento adelanta hoy TV2000, el Papa también recuerda que en el salmo “129, 130, uno pequeño, se dice que se está ante Dios como un niño en brazos de su padre. Esta es una de las muchas maneras en las que el nombre de Dios es santificado: sentirme niño en sus brazos”.

Con frecuencia, prosigue el Papa, “decimos ser cristianos, decimos que tenemos un padre, pero vivimos como… no digo como animales, sino como personas que no creen ni en Dios ni en el hombre, sin fe”.

“Vivimos también haciendo el mal, vivimos no en el amor sino en el odio, en las competencias, en las guerras”, prosiguió el Pontífice.

El nombre de Dios, cuestionó el Santo Padre, “¿es santificado en los cristianos que luchan entre ellos por el poder? ¿Es santificado en la vida de aquellos que pagan a un sicario para librarse de un enemigo? ¿Es santificado en la vida de quienes no se encargan de sus propios hijos? No, allí no se santifica el nombre de Dios”.

Los diálogos del P. Pozza con el Papa y con diversos personajes de la cultura y el espectáculo hacen parte de un libro titulado “Padre nostro”, de la editorial Rizzoli y la Librería Editora Vaticano, que saldrá a la venta en Italia el próximo 23 de noviembre.

También te puede interesar: