Papa Francisco a nuevos sacerdotes: ¡Hagan homilías que salgan del corazón!

VATICANO, 07 May. 17 / 03:40 am (ACI).- Francisco recomendó a nuevos sacerdotes a los que ordenó en la Basílica Vaticana estar cerca de los fieles y evitar las homilías intelectuales, advirtiéndoles de que la doble vida es una enfermedad.

Como es tradición cada IV domingo de Pascua, llamado “del Buen Pastor”, día en que la Iglesia celebra la 54º Jornada Mundial de oración por las vocaciones, el Papa Francisco ordenó a 10 nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma.

Los nuevos sacerdotes pertenecen al Pontificio Seminario Romano Mayor, el Pontificio Seminario Menos, el Seminario Redemptoris Mater y el Seminario de la Virgen del Divino Amor.

“¡No hagáis homilías intelectuales o elaboradas, hablad al corazón!”. “La doble vida es la enfermedad fea de la Iglesia”, advirtió a los nuevos presbíteros.

Francisco les pidió reconocer “lo que hacéis, imitad aquello que celebréis para que, participando al misterio de la muerte y resurrección del Señor, llevéis la muerte de Cristo y caminéis con Él en novedad de vida”.

“Os pido –continuó el Papa– ser misericordiosos siempre. No carguéis sobre las espaldas de los fieles pesos que no pueden cargar”.

El Papa les aconsejó también que ejerciten “la alegría y la cridad sincera” y “únicamente intentad agradar a Dios y no a vosotros mismos. Sois Pastores, no funcionarios. Sois mediadores, no intermediarios”.

“¡Sed alegres y no seáis señores, cleros de estado, sino pastores del pueblo de Dios!”, recomendó también.

El Pontífice pronunció la homilía ritual prevista en la edición italiana del Pontifical Romano para las Ordenaciones de Presbíteros, añadiendo algunas notas personales.

Francisco señaló que los nuevos sacerdotes “serán configurados a Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, es decir, serán consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, y a este título, serán predicadores del Evangelio, Pastores del Pueblo de Dios, y presidirán los actos de culto, especialmente las celebraciones del sacrificio del Señor”.

“Habéis sido elegidos por el Señor no para hacer carrera”, dijo el Papa improvisando. “Haced memoria de vuestra historia, del don de las palabras que el Señor os ha dado a través de vuestra madre, vuestros abuelos, vuestros catequistas y de toda la Iglesia”.

