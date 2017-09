P. Tom Uzhunnalil volvió a India tras encuentro con el Papa y salesianos en Roma

ROMA, 27 Sep. 17 / 03:15 pm (ACI).- El P. Tom Uzhunnalil regresó el 26 de septiembre a la India, su país natal, para encontrarse con sus seres queridos y reunirse con diversas autoridades políticas y religiosas.

El sacerdote estuvo unas dos semanas en Roma, a donde fue trasladado después de su liberación del poder del Estado Islámico (ISIS), que ocurrió el 12 de septiembre.

Según informó la agencia de noticias salesianas ANS, antes de partir el P. Tom Uzhunnalil visitó la Casa General para despedirse del Rector Mayor de los Salesianos, P. Ángel Fernández Artime, y de los otros sacerdotes que estaban allí.

El P. Tom con algunos de los salesianos en Roma / Foto: ANS

El P. Tom saludando a los salesianos más ancianos / Foto: ANS

En la India, el P. Tom se reunirá en los próximos dos días con diversas autoridades políticas y religiosas.

Algunas de estas son el Primer Ministro, Narendra Modi; la Ministra de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj; el Nuncio Apostólico en India, Mons. Giambattista Diquattro; y el Arzobispo siro-malabar de Eparquía de Faridabad, Mons. Kuriakose Bharanikulangara.

También estará en una rueda de prensa que se realizará en la Conferencia Episcopal de la India y celebrará una Misa de acción de gracias en la Catedral del Sagrado Corazón en Nueva Delhi.

El 29 de septiembre, el P. Tom viajará a la ciudad de Bangalore, en el estado de Karnataka, para reunirse con la comunidad de los salesianos y otros Obispos, luego se dirigirá al estado de Kerala e irá a su ciudad natal Ramapuram.

El presbítero dijo a ANS que “para el futuro no tengo otros proyectos que no sean hacer la voluntad de Dios, que me será expresada a través de mis superiores de la Congregación Salesiana”.

Durante su estadía en Roma, el sacerdote indio se reunió con el Papa Francisco y dio una conferencia de prensa donde detalló su cautiverio de 18 meses con el ISIS tras ser secuestrado en un albergue de ancianos y personas con discapacidad que administraba un grupo de religiosas de las Misioneras de la Caridad en Aden (Yemen).

Además, grabó un video, que fue difundido en las redes sociales, donde agradeció a todos los que rezaron por su liberación.

