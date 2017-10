P. Tom Uzhunnalil recibirá premio Madre Teresa por su testimonio en Yemen

ROMA, 02 Oct. 17 / 01:28 pm (ACI).- El P. Tom Uzhunnalil, el sacerdote salesiano que estuvo 18 meses secuestrado por el Estado Islámico (ISIS), recibirá el próximo 10 de diciembre el Premio Internacional Madre Teresa por “ser una persona compasiva” y decidir quedarse, a pesar del peligro, en la residencia de ancianos de las Misionera de la Caridad en Yemen hasta el momento del ataque de los yihadistas en marzo de 2016.

Este reconocimiento se entrega a todas las personas que a través de su servicio han promovido la justicia social. Es otorgado desde el año 2005 por la Fundación Harmony, institución creada en la India para promover la coexistencia pacífica y solidaria entre las diferentes religiones y sociedades.

Abraham Mathai, director y fundador de la organización, dijo al periódico Gulf News India que el P. Tom “ha sido un ejemplo inspirador por ser una persona compasiva y por continuar su trabajo en la residencia de ancianos de las Misioneras de la Caridad en Yemen, a pesar de tener la opción de abandonar el país”.

“Elogiamos la dedicación y el compromiso del P. Tom por trabajar en un lugar de gran peligro donde sus colegas fueron asesinados a sangre fría”, prosiguió y recordó a las cuatro religiosas, una de las cuales era originaria de la India, que perecieron a manos de los terroristas del ISIS.

Mathai también expresó que la Fundación Harmony está agradecida con el sultán de Omán, Qabus ibn Sa'id Al Sa'id, por “sus esfuerzos para asegurar la liberación del P. Tom de las garras del ISIS” y por “su respuesta al Vaticano, que resultó en la posterior liberación del sacerdote que estuvo en cautiverio durante más de 18 meses”.

El director de la organización explicó que este 2017 el lema de la premiación es “Compasión más allá de las fronteras, una respuesta compasiva a la crisis de los refugiados” e indicó que el objetivo es “crear conciencia y acción en la comunidad internacional”.

La ceremonia de premiación se realizará el 10 de diciembre en la ciudad de Mumbai, en el estado de Maharashtra, y el invitado de honor será el Vicepresidente de la India, Venkaiah Naidu.

Entre las personalidades internacionales que han recibido el Premio Madre Teresa figuran Malala Yousafzai, el Dalai Lama, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo; y organizaciones humanitarias como Médicos sin Fronteras y los Cascos Blancos.

El P. Tom Uzhunnalil regresó a la India el 28 de septiembre tras pasar dos semanas en Roma, a donde fue trasladado después de su liberación el día 12.

Fue recibido en Nueva Delhi por el Primer Ministro, Narendra Modi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sushma Swaraj. En esa ciudad se encontró con su hermano Mathew y su hermana Mary, y participó en una Misa celebrada en la Catedral del Sagrado Corazón para agradecer su liberación. Se calcula que asistieron unas dos mil personas.

Fr. Tom Uzhunnalil, who was recently rescued from captivity in Yemen met PM @narendramodi. pic.twitter.com/2OxWX52zSS