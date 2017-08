Ordenan un nuevo Obispo para Perú

LIMA, 17 Ago. 17 / 04:38 pm (ACI).- El 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, recibió la consagración episcopal el nuevo Prelado de Caravelí en el sur andino del Perú, Mons. Reinaldo Nann.

Mons. Nann recibió el orden episcopal de manos del Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Arzobispo de Ayacucho, Mons. Salvador Piñeiro.

Antes del rito de la ordenación, el Consejo de la Nunciatura Apostólica en Perú, Mons. Grzegorz Piotr Bielaszka, leyó la bula papal con la que el Pontífice designa a Mons. Nann como Prelado de Caravelí y confía su labor pastoral a la Virgen de las Mercedes.

“Gracias a Dios porque soy consciente que Él me ha elegido, no ha sido mi elección, sino la de Él, y quiero corresponderle. Doy gracias a la Virgen María, siempre me he sentido su hijo, y creo que Ella me ha conducido también hasta este momento”, dijo el nuevo Prelado de Caravelí.

Durante la ordenación que se realizó en la Catedral de Trujillo, arquidiócesis en la que sirvió durante 15 años y cuya oficina de prensa informó de la ordenación, el nuevo Obispo agradeció “al Papa Francisco porque me eligió”.

Mons. Nann también expresó su deseo de querer ser un Obispo como el Santo Padre: “fielmente decidido, cercano y sencillo”.

Mons. Reinaldo Nann nació el 25 de agosto de 1960 en Friburgo, Alemania. Fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1987 e ingresó al Instituto de Sacerdotes Diocesanos de Schoenstatt.

Fue designado nuevo Prelado de Caravelí el 27 de mayo de 2017.

A fines de ese mes, el nuevo Prelado dijo a Radio Vaticana que “la Iglesia Católica en Perú debe afrontar varios desafíos actuales como trabajar en una sociedad muy dividida, con gran desigualdad entre ricos y pobres”.

Otro desafío importante, agregó, es “luchar contra la corrupción; intentando mejorar todo esto mediante la fe”.

