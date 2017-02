Ordenan a nuevo Obispo en República Dominicana

SANTO DOMINGO, 27 Feb. 17 / 04:15 pm (ACI).- En presencia del Nuncio Apostólico en República Dominicana y de los obispos del país, se celebró el sábado la ordenación episcopal del nuevo Obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros, Mons. Carlos Tomás Morel Diplán.

Muchas felicidades a mi hermano Carlos Tomás Morel Diplán en su #OrdenaciónEpiscopal. ¡Bendiciones abundantes!¡Felicitaciones a Santiago! pic.twitter.com/ohrXSkAplb — Victor Masalles (@VictorMasalles) 25 de febrero de 2017

La celebración se realizó en el Multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La homilía estuvo cargo del Arzobispo de Santiago de los Caballeros, Mons. Freddy Antonio Bretón; y la ordenación fue impartida por el administrador apostólico de San Pedro de Macorís, Mons. Rafael Felipe Núñez.

Mons. Bretón agradeció la presencia del Nuncio, Mons. Jude Thaddeus Okolo; del Presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana, Mons. Nicanor Peña; del Arzobispo de Santo Domingo, Mons. Francisco Ozoria, así como de los demás obispos, religiosos, sacerdotes, laicos y autoridades del país.

“Este es, sin duda, un gran regalo del Papa Francisco, quien entrega ahora otro obispo auxiliar a nuestra Arquidiócesis”, afirmó.

El Arzobispo de Santiago de los Caballeros dijo que ha sido testigo de la alegría que causó en muchas personas el nombramiento del P. Morel Diplán como nuevo obispo auxiliar. “Se alegra especialmente María Diplán, la madre del P. Tomás, así como todos sus parientes”, destacó.

“Ya muchos de ustedes saben que para mí es particularmente significativa esta celebración, pues me tocó orientar al joven Tomás en los inicios de sus inquietudes vocacionales, y ya en el Seminario Mayor, me tocó también traerlo muchas veces”, añadió.

Por su parte, el nuevo obispo agradeció al Papa Francisco y a la Iglesia por la confianza depositada. “Me siento sumamente regocijado y agradecido por los gestos y signos de cariño, afecto y cercanía que en estos días he recibido de tantas personas que se han identificado conmigo y la misión que la iglesia me ha encomendado, esto lo he sentido como una manifestación de la misericordia de Dios en mi vida sacerdotal”, expresó.

Entre sus agradecimientos, Mons. Morel Diplán se dirigió a su familia, a Mons. Bretón, así como del Arzobispo emérito de Santo Domingo, Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que lo ordenó sacerdote hace 17 años.

En el trabajo pastoral, Mons. Morel Diplán se une ahora al también Obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros, Mons. Valentín Reynoso.

El nombramiento del nuevo Obispo auxiliar fue hecho público el 14 de diciembre de 2016.

Mons. Carlos Morel Diplán nació en 1969 en República Dominicana. Obtuvo el bachillerato y la licenciatura en Filosofía en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo, así como el bachillerato y licenciatura en Teología y Ciencias religiosas.

Es también licenciado en Teología Moral en el Instituto Alfonsiano de Roma y cuenta con un diplomado en Pedagogía universitaria por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Ha desempeñado, entre otros, los cargos de vicerrector y director del Liceo-seminario San Pío X; vicerrector del seminario Santo Tomás de Aquino; profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Hasta hace poco se desempeñó como rector del seminario mayor (Filosofado) y del seminario para las vocaciones adultas; así como párroco de “Santa Ana” y de “San Mateo”.

