ONG abortista promueve que estudiantes abandonen curso de religión en escuelas de Perú

LIMA, 19 Oct. 17 / 03:45 pm (ACI).- La ONG abortista Católicas por el Derecho a Decidir, con el apoyo de un grupo de congresistas de izquierda y del partido de gobierno Peruanos Por el Kambio, promueven una petición “por una educación laica y sin discriminación”, que busca que los estudiantes abandonen el curso de religión en las escuelas del Perú.

La petición, titulada “Escuelas laicas escuelas sin discriminación”, cuenta con el apoyo de los congresistas del partido oficialista Peruanos Por el Kambio Guido Lombardi y Alberto de Belaúnde, junto a los parlamentarios de izquierda Marisa Glave e Indira Huilca, Tania Pariona, Oracio Pacori y Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano.

El congresista homosexual Alberto de Belaúnde ha promovido un proyecto de ley de unión civil gay, considerado por diversos expertos como un “matrimonio” homosexual encubierto. De Belaúnde, junto a Marisa Glave, Indira Huilca y Mauricio Mulder han presentado además una propuesta legislativa para despenalizar el aborto en casos de violación.

El Perú, donde el aborto es un delito, se reconoce como un Estado laico, pero el artículo 50 de su Constitución señala que “dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”.

Entrevistada en Radio Exitosa, Sadith Sarmiento, politóloga y vocera de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que la iniciativa de su organización es “que las instituciones educativas en todos sus niveles y modalidades, estamos hablando públicas, privadas, parroquiales inclusive, respeten el derecho de los alumnos a exonerarse de los cursos de religión por motivo de conciencia o en razón de convicciones religiosas”.

Sin embargo, este no sería el objetivo principal de la ONG abortista.

También entrevistado por Radio Exitosa, el abogado Jorge Villena, ex regidor de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), advirtió que Católicas por el Derecho a Decidir promueve el aborto y no es una organización verdaderamente católica.

“Es una organización abortista, Católicas por el Derecho a Decidir, que tienen de católicas lo que yo puedo tener de marxista y comunista”, ironizó, y agregó que “ningún católico que se precie y se respete está en contra del derecho más elemental y uno de los principios más fundamentales de la religión católica, que es el derecho a la vida”.

Además, señaló que lo que busca la ONG abortista es “combatir” valores como “el respeto y defensa de la vida humana, que es uno de los más importantes valores que defiende el catolicismo y en general las confesiones cristianas”.

Esto, dijo, se debe a que “están financiados además por instituciones abortistas a nivel internacional como Planned Parenthood, que sabemos muy bien que se dedica a vender órganos de niños abortados en Estados Unidos”.

“Esa es en realidad la agenda que está detrás de todo este asunto, tratar de hacer ingeniería social, que las personas rechacen los valores propios de nuestra sociedad, del Perú, del peruano católico, creyente, que es respetar y defender la vida humana”.

El abogado peruano destacó además que la ONG abortista y los congresistas que se unieron a su campaña están “desinformando tremendamente a la población con otro tipo de fin. En el Perú hay libertad religiosa”, y señaló que “la mayoría del pueblo peruano es un pueblo católico, cristiano”.

En efecto, un estudio realizado en 2015 por la empresa encuestadora Vox Populi reveló que el 95% de peruanos se identifican como cristianos. De estos, el 78% pertenece a la Iglesia Católica.

Al referirse a la propuesta de que los alumnos se puedan exonerar del curso de religión, Villena destacó que los estudiantes no son quienes definen qué educación reciben, sino sus padres, que son sus “apoderados y titulares ante la ley”.

“El niño no puede ir a decir ‘yo firmo un documento diciendo que me retiro del curso’, porque el que decide la formación es el padre de familia, que es el titular y apoderado del menor, tiene la patria potestad. No la ONG se la señora, ni el Estado ni el Ministerio de Educación, señores, la educación en formación de los menores de edad corresponde a los padres de familia”.

“Si el niño llega a los 18 años de edad y adquiere la mayoría y decide cambiarse de religión o no tener religión o no creer en nada y afiliarse a la ONG de la señora, tiene todo el derecho y libertad de hacerlo. Pero mientras esté bajo la tutoría de los padres de familia no es así”, precisó.

El ex regidor de Lima indicó que si bien en todas las escuelas públicas peruanas se dicta el curso de religión, cuando los padres de familia deciden que sus hijos no lleven esta asignatura, “simplemente anuncian o expresan al director o al mismo colegio y los hijos no reciben el curso de religión”.

Católicas por el Derecho a Decidir, fundada en Estados Unidos como Catholics for Choice, es una falsa organización católica.

En septiembre de 2016, el Arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, la calificó como “una organización de promoción del aborto”, y dijo que “el uso del nombre ‘católico’ como una plataforma para promover el asesinato de vida humana inocente es ofensivo no solo para los católicos, sino para todos lo que esperan honestidad y transparencia en el discurso público”.

Entre 2002 y 2010, último año del que hay un registro específico, Católicas por el Derecho a Decidir invirtió más de 10 millones de dólares para promover la legalización del aborto en América Latina.

