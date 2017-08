Ofrecen material gratis de catequesis para personas con Síndrome de Down en Chile

SANTIAGO, 17 Ago. 17 / 08:17 pm (ACI).- La Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) presentó un innovador material de catequesis para Primera Comunión y Confirmación para personas con Síndrome de Down y otras discapacidades cognitivas.

El trabajo fue elaborado por el Centro UC de Síndrome de Down con el apoyo de la Pastoral UC, y trabajaron en él profesionales expertos en las áreas de discapacidad, teología y de diseño y producción de material educativo.

Su principal motivación, según explicó el equipo, fue “lograr un material con el cual las personas con discapacidad cognitiva puedan disfrutar y cultivar plenamente una vida religiosa y espiritual a través del conocimiento de contenidos de catequesis, adaptado a sus necesidades”.

En la presentación del material el 10 de agosto, el rector de la PUC, Dr. Ignacio Sánchez, señaló que “el bienestar espiritual es un proceso de crecimiento que se da conforme a nuestras creencias, nuestros valores, emociones, actitud y acciones”.

“Por eso, la promoción de la vida espiritual va a permitir el desarrollo integral de la persona y es esencial en la vida diaria y en la experiencia de cada uno”, destacó.

“El no alimentarla, no reconocerla y no respetarla influye en el reconocimiento de uno mismo como ser humano e individuo único. Por el contrario, cultivarla permite desarrollar un sentido de conciencia de la dignidad y valía y la construcción de todo un proyecto de vida”, sostuvo el rector Sánchez.

La Dra. Macarena Lizama, quien dirigió el proyecto, explicó que este surgió “a partir de la iniciativa de Fabiana Sevilla, fonoaudióloga, quien trabaja hace años con personas con Síndrome de Down y es activa partícipe de las actividades del Centro UC Síndrome de Down”.

“Su experiencia como madrina de confirmación generó la inquietud sobre la existencia de material dirigido a personas con discapacidad cognitiva y cómo era la experiencia de ellos en el desarrollo de su vida espiritual”, agregó.

El sábado 29 de julio, cerca de 22 agentes pastorales y catequistas asistieron al taller de capacitación del uso del material.

Alejandra Sanhueza, madre de Pablo que tiene 8 años y Síndrome de Down, señaló que “la parte de la catequesis para la Primera Comunión es mucho más lúdica que lo normal, más vistosa, grande, por lo que la visualización de las imágenes son más impactantes”.

“El material está hecho para que el niño pueda verlo e imitarlo, llama más a la ejecución que a la reflexión, por lo que va a ser un material muy útil y novedoso”, señaló.

El material ya está disponible y se puede descargar gratuitamente AQUÍ.

