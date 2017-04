Obispos de Francia presentan oración para pedir intercesión del P. Jacques Hamel

PARÍS, 17 Abr. 17 / 11:08 am (ACI).- La Conferencia Episcopal Francesa difundió la oración oficial para pedir la intercesión del P. Jacques Hamel, que fue asesinado en julio de 2016 por terroristas del Estado Islámico (ISIS) mientras celebraba Misa.

El pasado 13 de abril, día en que se celebró el Jueves Santo, el Arzobispo de Rouen, Mons. Dominique Lebrun, anunció oficialmente la apertura de la fase diocesana del proceso de beatificación del P. Hamel, que fue asesinado en la Iglesia de Saint-Etienne-du-Rouvray cuando celebraba la Eucaristía.

En una Misa celebrada en el Vaticano en septiembre de 2016, el Papa Francisco destacó el testimonio de coraje del sacerdote francés y aseguró que es un mártir.

En esta etapa diocesana se recogerán y analizarán los escritos y testimonios sobre la vida del P. Hamel. Después toda esa información se recopilará y se enviará al Vaticano para su estudio en la Congregación para las Causas de los Santos.

Esta es la oración oficial para pedir la intercesión del P. Hamel:

Padre Jacques Hamel,

¡Concédenos el favor de presentar nuestra oración a Dios

Padre, Hijo y Espíritu Santo!

Tú que consagraste tu vida a Él:

que Dios nos ayude a cumplir su voluntad,

simple y fielmente cada día.

Tú que le has ofrecido el pan y el vino:

que Dios nos ayude a abrir nuestras vidas para su gloria y la salud del mundo.

Tú que has desenmascarado a Satanás, el divisor:

que Dios nos ayude a repeler sus tentaciones

en acogida al espíritu de amor y de perdón.

Tú que has muerto en los hábitos de la oración:

que Dios nos ayude a dar testimonio de Jesús y de su Evangelio hasta el final.

También presenta a Dios

esta intención particular: (se menciona la intención).

Por último, presenta a Dios con insistencia la petición

de la diócesis de Rouen por la juventud

que consagra su vida a Él.

¡P. Jacques Hamel, ruega por nosotros!



