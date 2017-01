Obispos de Estados Unidos: La migración es un acto de gran esperanza

WASHINGTON D.C., 07 Ene. 17 / 08:44 am (ACI).- El Presidente y el Vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Daniel DiNardo y Mons. José Gómez, respectivamente, dieron a conocer una declaración en la que destacaron que la migración es, más que nada, “un acto de gran esperanza”.

Así lo indicaron el Arzobispo de Galveston Houston y el Arzobispo de Los Ángeles en una declaración conjunta en ocasión de la Semana Nacional de Migración que se celebrará del 8 al 14 de enero en Estados Unidos.

Esta celebración, explican en el texto dado a conocer en inglés y español, comenzó hace más de 25 años como una manera de reflexionar “sobre las muchas formas en que inmigrantes y refugiados han contribuido con nuestra Iglesia y nuestra nación”.

Este año, señalan, “estamos invitados a crear una cultura de encuentro donde los ciudadanos viejos y nuevos, junto a los inmigrantes recientes y de hace mucho tiempo, pueden compartir uno con el otro sus esperanzas de una vida mejor”.

“Jesús, María y José conocían la vida como refugiados, así que también empecemos este encuentro dentro de nuestras propias familias”.

Para los obispos, “la migración es, más que nada, un acto de gran esperanza. Nuestros hermanos y hermanas que se ven obligados a migrar sufren separaciones familiares devastadoras y a menudo enfrentan condiciones económicas desesperantes al punto que no pueden mantener un nivel de vida muy básico”.

“Como católicos en los Estados Unidos, la mayoría de nosotros puede encontrar historias en nuestras propias familias de padres, abuelos o bisabuelos que han dejado el viejo país por un futuro prometedor en Estados Unidos”.

El Cardenal DiNardo y Mons. Gómez también resaltaron que “los norteamericanos tienen un gran patrimonio de dar la bienvenida al recién llegado que está dispuesto a ayudar a construir una mejor sociedad para todos”.

“En ocasiones, el miedo y la intolerancia han puesto a prueba ese patrimonio. Ya sea que emigraron de Irlanda, Italia o muchos otros países, las generaciones anteriores enfrentaron intolerancia”.

Sin embargo, recordaron, y “gracias a Dios, nuestra nación creció más allá de esas divisiones para encontrar fuerza en la unidad y la inclusión”.

“Esta Semana Nacional de Migración es una oportunidad para acoger la importante labor de seguir asegurando la frontera, de dar la bienvenida al extranjero y servir a los más vulnerables: todos los componentes de una política humana de inmigración”, concluyeron.

Entre algunos de los eventos que se han programado para esta semana en Los Ángeles, están una especial celebración este domingo 8 de enero en la iglesia Our Lady of Victory en Compton, donde se celebrará a las 8:00 a.m. una Misa ofrecida por las familias inmigrantes.

El sábado 14 de enero habrá una especial celebración por la fiesta del Cristo Negro de Esquipulas, una devoción muy extendida en Guatemala y México. Comenzará a las 6:00 a.m. con una Misa, otra celebración eucarística a las 8:10 y luego a las 5:00 p.m. una procesión para luego tener otra Eucaristía a las 7:00 p.m.

Esta celebración se realizará en la iglesia St. Thomas the Apostle (2727 W. Pico Blvd., Los Ángeles 90006).

