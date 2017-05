Obispos belgas rechazan eutanasia para pacientes psiquiátricos

MADRID, 26 May. 17 / 11:15 am (ACI/Actuall).- La Conferencia Episcopal de Bélgica pone orden en el país al recordar la polémica causada por la decisión de los Hermanos de la Caridad de Bélgica de practicar la eutanasia a ese tipo de enfermos, algo que fue rechazado por el superior general de dicha congregación religiosa.

La Conferencia Episcopal de Bélgica ha publicado una declaración en la que se aborda la cuestión de la eutanasia a enfermos psiquiátricos de larga duración pero que no están en estado terminal.

Bélgica, país que ya ha aplicado la eutanasia a un menor de edad y donde mueren 5,5 personas de media al día por esta práctica (en 2016 se batió el récord con la muerte de 2.025 personas), vive ahora un debate dentro de la Iglesia.

De esta forma la carta de la Conferencia Episcopal recuerda la polémica causada por la decisión de los Hermanos de la Caridad de Bélgica de practicar la eutanasia a ese tipo de enfermos, algo que fue rechazado por el superior general de dicha congregación religiosa.

Los obispos salen al paso y aseguran que no pueden estar de acuerdo en que la eutanasia se practique en pacientes psiquiátricos en esas condiciones. “Nuestro punto de vista no significa que queremos dejar a la persona en el dolor. El sufrimiento mental puede ser inmenso y una persona puede encontrarse totalmente desesperada y sin ninguna esperanza… pero es precisamente en esta situación que debemos permanecer cerca de él y no abandonarlo”.

Por ello, la Conferencia Episcopal Belga advierte que se están cuestionado una serie de límites que ponen en peligro “los fundamentos mismos de nuestra civilización”.

