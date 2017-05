Obispo usa Uber para evangelizar a conductores

WASHINGTON D.C., 14 May. 17 / 02:16 pm (ACI).- Mons. David Allen Zubik, Obispo de Pittsburgh, en Estados Unidos, ha encontrado una innovadora forma de evangelizar en el servicio de transporte Uber, luego de que molestias físicas le impidieran conducir.

En un artículo publicado el 10 de mayo en el periódico Pittsburgh Catholic, con el título de “Uber Est!”, Mons. Zubik señaló que usa Uber para transportarse y que esto le ha dado la oportunidad de “corresponder” a los conductores que lo llevan a su destino.

Es una ocasión, escribió, “de hacer algo a cambio por estas damas y caballeros que me ayudan”.

“Ojalá, a través de algo que dije o solamente mi presencia como pastor de la fe, pueda ayudarlos a llegar a su destino final también”, expresó.

Uber, una compañía fundada en 2009, está presente actualmente en 570 ciudades alrededor del mundo. La empresa, que el Obispo considera un “servicio de transporte alternativo”, permite a muchas personas, previo registro, dedicar parte de su tiempo a bordo de su propio vehículo para transportar clientes.

Los usuarios solicitan la movilidad a través de una aplicación en el dispositivo móvil. Una vez registrado en el sistema, se puede configurar el pago en línea, a través de tarjetas de crédito o débito.

Para Mons. Zubik, usar Uber “me permite pasar tiempo con extraños amables y cariñosos, y a menudo hablamos sobre Dios y su fe”.

“Frecuentemente son ellos los que tocan el tema, usualmente porque están sorprendidos de transportar a un obispo”, dijo.

El prelado estadounidense destacó que algunos de los conductores “están muy emocionados y me hablan sobre sus iglesias o cómo Dios ha cambiado sus vidas. Algunos más bien tímidamente me dicen que no han ido a la iglesia en años, y hablamos sobre las razones”.

El Obispo explicó que perdió “toda sensibilidad” en su pie derecho la semana previa a la Navidad de 2016, lo que lo obligó a dejar de conducir mientras se planificaba una cirugía para curarlo.

“Yo amaba conducir. Como todos los adolescentes que obtienen su licencia (de conducir), disfruté la libertad que ofrece conducir. Pero en el transcurso de los años, y especialmente desde que me convertí en obispo, he gustado de manejar aún más. Atesoro el tiempo solo, y lo uso para rezar, para reflexionar sobre homilías y conversatorios, o solo para estar solo conmigo y Dios”.

En ese contexto, dijo, apareció Uber, “sirviendo tanto como un ángel de misericordia y un ángel con un mensaje. ¿El mensaje? Aprender cómo rendirme mejor”.

“Mientras continuamos disfrutando en la gloria que es Pascua, recordamos que el camino que tenemos para Pascua es a través de lo que Jesús mismo hizo para llegar a Pascua. Rindiéndose –su voluntad, su madre, sus apóstoles, su vida– a la voluntad de su Padre”.

“¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Que todos podamos ir al Cielo”, señaló.

Mons. Zubik cuestionó luego: “¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay en tu vida que debes rendir? ¿Y cuántas son un fastidio?”.

“Quizás tu hijo se está graduando y va a dejar la casa. Quizás has perdido tu trabajo o estás enfrentando un problema de salud serio”, señaló, y dijo que “el tiempo de Pascua puede ser el tiempo para dejar que Dios cambie ese fastidio en una bendición. Al hacer esto, Él a veces nos envía la ayuda de un ángel, un mensajero de Dios”.

Al finalizar, el Obispo explicó que el nombre de su artículo –“Uber Est!”– está en latín y significa “es fructífero”.

“Mi tiempo con Uber es fructífero. Así que Uber Est es como he llamado al ángel que Dios me ha enviado para ayudarme a rendirme”, señaló.

