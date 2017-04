Obispo renuncia a su cargo para volver a ser misionero

ROMA, 25 Abr. 17 / 08:06 pm (ACI).- A través de una llamada telefónica, el Papa Francisco accedió al pedido de un obispo de poder renunciar al ministerio episcopal para volver a ser misionero “dondequiera que usted tenga oportuno enviarme”, incluso en los lugares más pobres y alejados.

Se trata de Mons. Gianfranco Todisco, Obispo de Melfi Rapolla Venosa (Italia), quien el 7 de noviembre de 2016 escribió una carta al Pontífice para expresarle su deseo.

“Estoy dispuesto a ir dondequiera que usted tenga oportuno enviarme, incluso en las sedes más alejadas y pobres, en las ‘periferias’ de la Iglesia que continuamente usted nos recuerda no desatender”, escribió el Prelado.

El pasado 21 de abril el Santo Padre aceptó su dimisión. La intención de “volver a misionar, incluso como simple presbítero”, fue comunicada al Papa, pero también a la diócesis y a los sacerdotes en una carta.

En su texto, Mons. Todisco relató a los fieles y sacerdotes que “un par de semanas después de expedida la carta, el Papa Francisco me responde con una breve tarjeta: Querido hermano, hoy leí tu carta del pasado 7 (de noviembre). Muchas gracias. Me hizo bien. Pensaré, rezaré y buscaré una respuesta ‘concreta’”.

“La respuesta no se hizo esperar. El 13 de diciembre siguiente, el mismo día en que 14 años antes fue comunicado oficialmente mi nombramiento como Obispo, el Papa Francisco me llamó por teléfono y me pregunta si todavía estoy dispuesto a partir. Mi respuesta fue sí. Les dejo imaginar la emoción y también la alegría de regresar en misión”.

Quien conoce la situación de la diócesis dice que, en efecto, en todos estos años en Todisco no estaba bien insertado y no todo el clero lo amaba.

De él se ha escrito en los diarios por su idea de “eliminar” los padrinos de bautizo y de confirmación si no eran verdaderos educadores en la fe.

Sin embargo, el gesto misionero no abandonó nunca al obispo. Antes de ser ordenado pasó años trabajando pastoralmente en Canadá y Colombia.

“También me he esforzado en vivir el ministerio episcopal con espíritu misionero, después de la experiencia de 21 años, primero en Canadá y después en Colombia, el deseo de regresar en misión volvía cada día más impelente”, afirmó.

Indicó que “las continuas invitaciones a nuestros sacerdotes para pasar algunos años de su ministerio, en Suiza o en América Latina, donde escasea el clero, testimonian mi particular atención a un problema que es de capital importancia para la Iglesia: anunciar el Evangelio a todos, especialmente a los más alejados”.

En ese sentido, concluyó su carta asegurando que “el verdadero y único motivo de mi pedido al Papa Francisco fue siempre el mismo: dedicar a las misiones todas mis energías que, no obstante la edad, son todavía buenas y pueden aún hacer tanto bien”.

Traducido y adaptado por Eduardo Berdejo. Publicado originalmente en ACI Stampa.

