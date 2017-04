Obispo exige que no quede impune ataque contra casa parroquial en México

MORELOS, 21 Abr. 17 / 11:10 pm (ACI).- El Obispo de Cuernavaca (México), Mons. Ramón Castro, indicó recientemente que el ataque a balazos con armas de alto calibre contra una casa parroquial el pasado 12 de abril no debe quedar impune.

“Haremos todo lo que sea factible para que el hecho no quede impune, como ocurre con la mayoría de las cosas; nosotros necesitamos justicia, porque tenemos hambre de que se acabe esta impunidad”, dijo el Obispo al semanario Desde la Fe.

El ataque ocurrió a las 10:45 p.m. en la casa parroquial ubicada en el municipio de Jojutla, Estado de Morelos. Al interior del edificio se encontraban el párroco y el vicario de la iglesia de San Nicolás de Bari.

Mons. Ramón Castro dijo que cuando los sacerdotes escucharon una ráfaga continua de balazos, uno de ellos alcanzó a tirarse al suelo para protegerse. Minutos más tarde pudieron constatar que las balas habían impactado y dañado el zaguán.

“Por el tamaño de los orificios creemos que el arma era de alto calibre”, señaló el Obispo de Cuernavaca, quien hizo público el atentado al día siguiente a través de su cuenta de Twitter.

El personal de la fiscalía que llegó al lugar determinó que fueron siete los disparos y aún no hay más información del caso.

Mons. Castro explicó que ha sido precisamente en el municipio de Jojutla donde se han encontrado varias fosas clandestinas y por lo menos 56 cadáveres.

“En este municipio aparecen descuartizados y hay que pagar derecho de piso. Quien no lo hace, es atacado. Esa es una de las razones por las que nos preguntamos si quien nos ha hecho esta advertencia es el crimen organizado o no”, expresó Mons. Castro.

El Prelado recordó que hace dos años, cerca de treinta policías entraron a la casa de los padres del vicario general de la diócesis, derrumbando el portón y la puerta principal, en busca de droga.

“En la casa sólo estaban los dos ancianos; ese hecho, por supuesto, lo sentimos como una advertencia hasta cierto punto, pues no había una orden de cateo en ese momento. Con aquella experiencia, uno puede pensar que lo que ocurrió el pasado 12 de abril podría estar relacionado, aunque no me consta, pero eso nos hace pensar”, dijo el Obispo.

Finalmente, Mons. Castro señaló que hasta el momento no hay nada claro en cuanto al motivo del atentado, e informó que continúan las investigaciones y que seguirá presionando para que este ataque no queden impune.

