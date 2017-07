Obispo denuncia incoherencias en la libre comercialización de marihuana

MONTEVIDEO, 27 Jul. 17 / 07:21 pm (ACI).- El Obispo de Salto (Uruguay), Mons. Pablo Galimberti, denunció las “incoherencias o doble discurso” del gobierno en materias como la comercialización legal de la marihuana, el aborto y la educación; normativas que en los últimos años han debilitado la cultura de la vida, la familia y los valores en la sociedad.

La columna de Mons. Galimberti, publicada en el Diario Cambio, surgió a raíz del inicio de la venta legal de la marihuana en las farmacias el pasado 19 de julio, a casi cinco mil consumidores que están inscritos en un registro nacional.

Solo los residentes en Uruguay pueden acceder a un máximo de 10 gramos a la semana y 40 al mes, y es el Estado el que está a cargo de controlar el cultivo, empaquetado y venta.

Mons. Gualberti dijo que la comercialización de la marihuana, “idea, lanzada, discutida y aprobada durante el gobierno” de José Mujica, es una medida riesgosa.

“La nueva etapa, con consumidores registrados no elimina mágicamente las preguntas que se planteaban antes de la legalización. El consumo abusivo, no elimina los efectos sobre el cerebro. Las investigaciones del NIDA (National Institute on Drug Abuse), por ejemplo, lo prueban de modo irrefutable”.

En otra ocasión, en el mismo diario, Mons. Galimberti lamentó “que el dogmatismo oficialista no haya prestado la atención que merecen los especialistas y que el debate en el senado haya sido un diálogo de sordos”.

Asimismo, dijo que la legalización de la marihuana “incumple con el artículo 44 de la Constitución, según el cual es deber del Estado procurar el ‘perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país’”.

En su columna, Mons. Galimberti señaló que otra “incoherencia flagrante es en lo que respecta al valor y cuidado de la vida” que se da en el “mal llamado derecho al aborto, por más que lo disimulen llamándolo interrupción voluntaria del embarazo o por más que ignoren los datos científicos de que el ADN que nos identifica por toda la vida se encuentra ya en el primer instante de la concepción”.

“Lo llamativo es que los que propugnan el aborto argumentan contra la Iglesia como opositora. Pero, sistemáticamente ignoran los argumentos científicos" que interpuso Tabaré Vázquez, actual presidente de Uruguay, para vetar la ley en octubre de 2008, en su primer periodo presidencial.

Por otra parte, “el nivel de escolarización choca con enormes dificultades y se ha buscado paliar la situación con el ‘pase social’ que facilita que los escolares con 15 años puedan ser promovidos sin importar las clasificaciones (calificaciones)”, precisó el Obispo.

También, “el eslogan ‘Uruguay país natural’ para captar turistas y a la vez incentivar a la población al cuidado del medio ambiente, resulta ambiguo. El reciclado y clasificación de la basura en barrios de la capital y del interior dejan la impresión que los uruguayos estamos lejos de una real cultura del cuidado responsable del medio ambiente.

También te puede interesar: