Obispo atacado por lobby gay: No dejaré de enseñar la doctrina católica

MADRID, 01 Jun. 17 / 12:05 pm (ACI).- El Obispo de Solsona en España, Mons. Xavier Novell, víctima de insultos y protestas del lobby gay, aseguró que continuará “presentando sin miedo la visión cristiana sobre la persona”.

En una nota difundida en el sitio web de la diócesis de Solsona, Mons. Novell aseguró que “no veo nada qué rectificar ni me han atemorizado las amenazas políticas”.

El Prelado español sufrió una violenta protesta del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) al salir de la parroquia de Santa María del Alba, el 28 de mayo. El Obispo tuvo que salir del templo escoltado por policías, debido a la agresividad de los manifestantes.

Así respondía el lobby gay a un fragmento del mensaje del 21 de mayo de Mons. Novell, en el que el Obispo se preguntaba “si el fenómeno creciente de la confusión en la orientación sexual de muchos chicos adolescentes no se debe a que en la cultura occidental la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida, hasta la virilidad estaría cuestionada”.

Mons. Novell también recibió críticas de activistas y políticos simpatizantes de la ideología de género.

El Ayuntamiento de Solsona publicó en Twitter un mensaje expresando su “rechazo a las desafortunadas manifestaciones del obispo Xavier Novell”, reafirmó su “pleno apoyo a las familias monoparentales y al colectivo LGTBI” y lamentó que “se asocie a Solsona con tal opinión retrógrada”.

En su reciente comunicado, Mons. Novell expresó su inquietud de conciencia “por si alguien se ha sentido herido o culpabilizado por mis palabras y la insistencia de algunos a considerar mi silencio perjudicial para la convivencia social y para la Iglesia”.

“No he buscado de ofender a nadie”, aseguró, pero pidió “disculpas a los padres y madres que se hayan sentido dolidos. He recibido llamadas y cartas de algunos de ellos y lamento que se hayan sentido juzgados por mi pregunta”.

“Asimismo he agradecido a aquellos que han entendido de forma correcta que yo no vinculaba ni exclusiva ni directamente la homosexualidad y la ausencia de la figura paterna”, señaló.

El Prelado subrayó que “no he discriminado a nadie ni he lesionado ningún derecho personal” y señaló que “son falsas las acusaciones de homofobia que me han dirigido”.

Mons. Novell también destacó que “estoy absolutamente convencido, como dice la Iglesia, que toda persona es digna de respeto sea cual sea su raza, nacionalidad, religión y tendencia sexual”.

Al finalizar su mensaje, el Obispo español precisó que “no es mi intención mantener un conflicto abierto con los partidarios de la ideología de género, pero no dejaré de defender el derecho de los pastores de la Iglesia a enseñar la doctrina católica, amparados en la libertad de expresión y la libertad religiosa”.

“Por eso, que nadie dude que continuaré presentando sin miedo la visión cristiana sobre la persona y las consecuencias morales que se derivan”, concluyó.

