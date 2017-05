Nuevo Presidente de obispos italianos: No estemos inertes ante problemas de la familia

ROMA, 26 May. 17 / 03:10 am (ACI).- “No podemos permanecer inertes frente a los problemas de la familia y de los jóvenes”, exhortó el Cardenal Gualtiero Bassetti en su primer encuentro con la prensa luego de ser elegido nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

“Nuestro tema fundamental es la familia, son los jóvenes (…). Miremos a los jóvenes con el corazón de pastores, nuestra preocupación es que nadie les robe la esperanza”, expresó el también Arzobispo de Perugia, pues “cuando un joven está frustrado, se vuelve apático y ¿cómo podrá afrontar los retos de la vida?

En ese sentido, el Cardenal Bassetti afirmó que sigue siendo “un hombre de esperanza”, pero señaló que su predecesor en la Presidencia de la CEI, Cardenal Angelo Bagnasco, “tiene razón: a menudo hemos sido ignorados, pero continuaremos gritando porque no podemos permanecer inertes frente a los problemas de la familia y de los jóvenes”.

Durante la conferencia de prensa, el Purpurado agradeció la confianza que le han depositado los obispos italianos. El Señor llama a saber “acoger los signos de los tiempos”, recordó.

Al ver las primeras votaciones “me pareció ser el pequeño David contra Goliat”, sin embargo aseguró que se sintió alentado al sentir “el afecto de los obispos y del Santo Padre”.

“El Papa tiene en el corazón la conversión pastoral de la Iglesia. No se trata de cambiar algo, es un cambio de mentalidad, de corazón y de manos: consiste en un momento de agudeza para ir a las periferias y abrazar a todos”, añadió.

En sus primeras palabras, el Arzobispo también reafirmó el compromiso de la Iglesia con las realidades temporales del país, no a través de la “política de los partidos”, sino “aquella con ‘P’ mayúscula que concierne al bien común. La Iglesia –y la CEI– quiere comprometerse con este segundo aspecto”.

Asimismo, aunque reconoció que en el trabajo con los refugiados “es complejo”, invitó a promover “un gran compromiso de acogida. Que el refugiado sea acogido”. “La Iglesia se empeña en la acogida, pero también en las reglas de la acogida. La gente no debe ser obligada a partir, debemos crear una mentalidad para que puedan también quedarse”, afirmó.

Ante las preguntas sobre la pedofilia y el fin de la vida, el Cardenal Bassetti afirmó que “la pedofilia es preocupante, pero la Iglesia y la CEI no parten de cero. El magisterio del Papa Benedicto es de una claridad total”.

“La pedofilia es un mal extendido también en las familias. Es siempre un mal. Los niños no se tocan, son sagrados. La pedofilia es un crimen grande pero la Iglesia ha hecho y está haciendo todo lo posible para afrontar el problema”, resaltó.

Sobre el final de la vida, el Arzobispo de Perugia señaló que “mientras una persona se sienta un valor para el otro, es más difícil que llegue a quitarse la vida”. Además, indicó que “la legislación debería tener en cuenta el parecer del médico que está a cargo del paciente y debería ser implicado aún más”.

Sobre la exhortación apostólica Amoris laetitia, el Purpurado destacó que es “una obra maestra”.

“No es verdad que no ha hecho discernimiento. Amoris laetitia es una obra maestra. Hay un pasaje que va comprendido. No debemos homologar que toda situación irregular sea pecado mortal. El Papa no habla de admisión o no admisión a los sacramentos, pide discernimiento, iniciar un camino también penitencial y después ver cómo van las cosas. El texto va presentado como tal, es magisterio como el de Pío XII o de Pablo VI”, afirmó.

Traducido y adaptado por Eduardo Berdejo. Publicado originalmente en ACI Stampa.

También te puede interesar: