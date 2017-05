Píldora anticonceptiva afecta la salud de mujeres, revela nuevo estudio

ESTOCOLMO, 07 May. 17 / 04:20 pm (ACI).- Un nuevo estudio reveló que las mujeres que toman la píldora anticonceptiva corren el riesgo de disminuir su salud y bienestar en general.

Cambios en el estado de ánimo, cambios en el nivel de energía y una calidad de vida “significativamente baja” son los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva que se encontraron luego de tres meses de estudio.

“Pese al hecho de que en promedio unas 100 millones de mujeres en todo el mundo usan píldoras anticonceptivas, hoy sabemos sorprendentemente poco sobre sus efectos en la salud de la mujer”, señaló la profesora Angelica Linden Hirschberg, una de las líderes del estudio, según indica el Instituto Karolinska.

“La base científica es muy limitada en cuanto al efecto de la píldora anticonceptiva sobre la calidad de vida y la depresión, y existe una gran necesidad de estudios aleatorios que puedan comparar esto con placebos”, observó la Dra. Hirschberg.

El estudio sobre los efectos secundarios de la anticoncepción fue realizado por el Instituto Karolinska y la Escuela de Economía de Estocolmo, e incluyó a 340 mujeres sanas entre 18 y 35 años.

Sus hallazgos fueron publicados recientemente en la revista científica “Fertility and Sterility”.

Un grupo aleatorio de mujeres recibieron una píldora de placebo y otro recibió una píldora anticonceptiva común con levonorgestrel y ethniylestradoil. Ni las mujeres ni los líderes del estudio sabían las píldoras que ellas iban consumir.

En comparación con el grupo placebo, las mujeres que tomaron la píldora informaron que su autocontrol, vitalidad y estados de ánimo se vieron afectados, y señalaron que su calidad de vida se desplomó significativamente.

“Se debe tomar atención y consideración a esta posible degradación de la calidad de vida junto con la prescripción de píldoras anticonceptivas y la elección de un método de anticoncepción”, sostuvo Niklas Zethraeus, uno de los coautores del estudio, según el diario británico The Independent.

Mientras que la mayoría de las mujeres son conscientes de la existencia de algunos efectos secundarios al consumir pastillas anticonceptivas, cada vez más estudios muestran el impacto negativo que pueden tener.

El año pasado, un estudio danés informó sobre la relación adversa entre el control hormonal de la natalidad y la depresión, que vinculaba mujeres consumidoras de la píldora a un uso posterior de antidepresivos.

Aunque este estudio sueco en particular no detectó ningún aumento en la depresión, los expertos observaron que la anticoncepción no puede ser generalizada y que las diferentes píldoras tienen efectos secundarios diferentes.

“Todos los tipos de anticonceptivos hormonales tienen ventajas y desventajas. Este posible efecto sobre la calidad de vida se suma a este conocimiento y podría ser de particular importancia para las mujeres que han experimentado anteriormente síntomas negativos del estado de ánimo”, afirmó Hirschberg.

Para los más de 100 millones de usuarios de píldoras anticonceptivas, los investigadores del estudio sugirieron que el impacto negativo en la calidad de vida podría ser de “importancia clínica” para las mujeres, y es algo que de lo cual ellas deben ser conscientes.

Traducido y adaptado por Bárbara Bustamante. Publicado originalmente en CNA.

También te puede interesar: