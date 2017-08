Nuevo estudio: Así daña la pornografía a los hombres en relación con las mujeres

REDACCIÓN CENTRAL, 06 Ago. 17 / 11:15 am (ACI).- Una investigación presentada en la 125 Convención Anual de la Asociación Americana de Psicología (APA) reveló que la edad en la que una persona es expuesta por primera vez a la pornografía se asociaría significativamente con ciertas actitudes de maltrato hacia las mujeres en el futuro.

El nombre del estudio es “Age and Experience of First Exposure to Pornography: Relations to Masculine Norms” (Edad y experiencia de la primera exposición a la pornografía: Relación con las normas masculinas) y fue presentado por las investigadoras de la Universidad de Nebraska-Lincoln (Estados Unidos), Alyssa Bischmann y Chrissy Richardson.

“Encontramos que cuanto más joven era un hombre cuando vio por primera vez pornografía, más probable era su búsqueda de poder sobre las mujeres. Mientras que cuanto mayor era un hombre en su primera exposición a la pornografía, más probable es que quiera participar en el comportamiento sexualmente promiscuo”, dijo Bischmann.

El estudio, según indica el sitio web de la APA, evaluó a 330 estudiantes universitarios de sexo masculino y les preguntó acerca de su primera exposición a la pornografía. También, se preguntó sobre sus actitudes hacia las mujeres y se comparó ambos resultados.

Según la coautora Chrissy Richardson, el hallazgo fue sorprendente porque los investigadores habían esperado que las actitudes promiscuidad y el deseo de ejercer poder sobre la mujer sean más altas mientras la edad de la primera edad de exposición a la pornografía sea menor.

“El hallazgo más interesante de este estudio fue que la edad avanzada en la primera exposición predijo una mayor adherencia a las normas masculinas promiscuas. Ese hallazgo ha suscitado muchas más preguntas e ideas potenciales de investigación porque era tan inesperado basado en lo que sabemos acerca de la socialización del rol de género y la exposición a los medios”, dijo Richardson.

Bischmann sospecha que los hallazgos pueden estar relacionados con variables no examinadas, como la religiosidad de los participantes, la ansiedad por el rendimiento sexual, las experiencias sexuales negativas o si la primera experiencia de exposición fue positiva o negativa.

“Se necesita hacer más investigación”, indicó.

Entre el grupo, la edad media de la primera exposición a la pornografía fue de 13.37 años, siendo 5 años la edad menor y 26 la mayor. Más hombres indicaron que su primera exposición fue accidental (43.5%), intencional (33.4%) o forzada (17.2%). El 6% no indicó la naturaleza de la exposición.

No obstante, a pesar de los datos mencionados, ninguno determinó cómo los hombres se relacionarían con las mujeres.

“Nos sorprendió que el tipo de exposición no afectara si alguien quería ejercer poder sobre las mujeres o participar en comportamientos promiscuos. Habíamos esperado que experiencias intencionales, accidentales o forzadas tuvieran resultados diferentes”, concluyó Bischmann.

En marzo de 2017 un análisis sobre 50 estudios encontró que la pornografía está vinculada significativamente a una baja satisfacción en las “relaciones sexuales y relacionales” de los usuarios masculinos.

El análisis incluyó a 50.000 participantes de 10 países, y contradijo otro estudio que afirmaba que la pornografía tiene un impacto positivo en sus consumidores.

