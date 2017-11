Nuevo bulo por el Día de Muertos atribuido al Papa Francisco

REDACCIÓN CENTRAL, 03 Nov. 17 / 03:21 pm (ACI).- Un nuevo bulo atribuido al Papa Francisco por el Día de los Muertos circula en las redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp.

En la primera parte del mensaje, descrito como “profundo y simple” se señala que “el ser humano es extraño... se pelea con los vivos y lleva flores para los muertos. Lanza a los vivos a la calle y pide un ‘buen lugar para los muertos’. Se aparta de los vivos y se mira desesperado cuando éstos mueren. Queda años sin conversar con un vivo y se disculpa y hace homenajes cuando éste muere”.

“No tiene tiempo para visitar al vivo, más tiene todo el día para ir al velorio del muerto. Critica, habla mal, ofende al vivo, más lo santifica cuando este muere. No le hace caso, no abraza, no se importa con los vivos, más se autoflagela cuando estos mueren. A los ojos ciegos del hombre, el valor del ser humano está en su muerte y no en su vida. ¡Sería bueno que repensáramos esto, en cuanto estamos vivos!”, concluye el texto.

El Papa Francisco no ha escrito un “mensaje” por la Conmemoración de los Fieles Difuntos que la Iglesia celebra todos los años el 2 de noviembre.

Lo que sí hizo fue presidir una Misa en el Cementerio Americano de Nettuno, en Roma. El bulo que circula en WhatsApp no hace parte de la homilía que pronunció el Santo Padre.

El bulo tampoco hace parte de la homilía de la Misa que presidió el Pontífice esta mañana en la Basílica de San Pedro en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos en el último año.

Ya en diciembre de 2015, el Vaticano pidió a los fieles tener cuidado con algún “texto dulzón” que puedan encontrar en internet, falsamente atribuido al Papa.

“Este tipo de textos que circulan por internet atribuidos al Papa Francisco generalmente no dicen en qué fecha y con qué ocasión dijo esas palabras. Porque en tal caso sería fácil para cualquiera ir al sitio internet oficial de la Santa Sede y comprobar si realmente se trata de palabras del Papa”, explicó News.va, el sitio informativo de la Santa Sede, en una publicación en Facebook.

En esa ocasión, el medio informativo del Vaticano pidió a los fieles que “acudan a las fuentes vaticanas” para comprobar la veracidad de las frases atribuidas al Santo Padre.

Los sitios webs oficiales en los que se puede verificar la veracidad de los mensajes atribuidos al Papa Francisco incluyen el Twitter oficial del Santo Padre @Pontifex_es, el sitio web del Vaticano, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la página de Facebook de News.va, el periódico del Vaticano L’Osservatore Romano, Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano (CTV) y la aplicación para móviles y tablets The Pope App, gestionada por News.va.

