Nuevo Arzobispo de Morelia pide encontrar en Cristo el camino de reconciliación de México

CIUDAD DE MÉXICO, 19 Ene. 17 / 03:33 pm (ACI).- Durante la Misa de toma de posesión como nuevo Arzobispo de Morelia (México), Mons. Carlos Garfias, exhortó a los mexicanos a encontrar en Cristo el camino de reconciliación para dar respuesta permanente a la violencia, injusticia, corrupción e impunidad que afecta actualmente al país.

La Eucaristía se celebró en el Estadio Venustiano Carranza ante miles de fieles, sacerdotes, obispos y cardenales, entre ellos el ahora Arzobispo Emérito de Morelia, Cardenal Alberto Suárez Inda.

Ya como nuevo arzobispo, Mons. Garfias Merlo señaló que “en este momento que vive nuestro país y nuestra sociedad, necesitamos más que nunca encontrar en Cristo, nuestra paz, un camino de reconciliación para dar una respuesta eficaz y permanente a la violencia y la injusticia, la corrupción y la impunidad” que se han propagado en México “y que son el caldo de cultivo del descontento creciente”.

En las últimas semanas se han registrado en México una serie de protestas callejeras, con brotes de violencia, en rechazo al alza de gasolina de 20% decretado por el gobierno de Enrique Peña Nieto dos días después de Navidad y que entró en vigencia el 1 de enero.

Además, en los últimos días ocurrieron tres episodios de violencia con armas de fuego en Cancún y Monterrey que dejaron al menos 5 muertos y 15 heridos.

Mons. Garfias señaló que “si bien esta violencia es producto de muchas distorsiones sociales y la acción incontrolada del crimen organizado, no se me escapa el hecho, y lo asumo como un desafío, de que en ese entorno ha faltado la acción decidida de los cristianos, que no hemos sabido responder a tiempo y con fortaleza a la desintegración del tejido social”.

En ese sentido, señaló que recuperar la paz es una tarea pendiente, pero no solo aquella que “debería existir en las calles, en las plazas y en cualquier espacio público, sino la más valiosa: la paz de nuestros corazones”.

“Démonos a la ardua tarea de ser constructores de la paz. Oremos por la paz. Recordemos la promesa de quien dijo ‘mi paz les dejo, mi paz les doy’. Recibamos y celebremos ese regalo del Señor Resucitado. Dialoguemos sin descanso y seamos artesanos de la paz sin desfallecer para que Cristo, nuestra paz, México y Michoacán, tengan vida digna”, exhortó.

Mons. Garfias Merlo, quien se desempeñaba como Arzobispo de Acapulco, sucede al Cardenal Suárez Inda, de 77 años, y que había presentado en 2016 su renuncia al cargo por límite de edad.

El nuevo Arzobispo de Morelia nació el 1 de enero de 1951 en Tuxpan, estado de Michoacán (México), y estudió humanidades, filosofía y teología en el Seminario de Morelia.

Ha obtenido también el título de Maestro de Primaria, así como la Maestría y el Doctorado en Psicoterapia y Espiritualidad por la Universidad Intercontinental, en Ciudad de México.

Mons. Garfias Merlos fue ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 1975. San Juan Pablo II lo nombró Obispo de Altamirano en 1996. Su lema episcopal es “Cristo es nuestra Paz”.

En 2003, San Juan Pablo II lo nombró Obispo de Nezahualcóyotl. Siete años más tarde, Benedicto XVI lo designó como Arzobispo de Acapulco.

Dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano ha sido, entre otros cargos, Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Juvenil y responsable de la Dimensión de Justicia, Paz, Reconciliación, Fe y Política de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

