Nos han agredido pero no nos rendiremos ante la ideología de género, dice Ignacio Arsuaga

BUDAPEST, 28 May. 17 / 12:55 pm (ACI).- Ignacio Arsuaga, Presidente de la plataforma internacional de defensa de la familia CitizenGO, aseguró que no dejaran de luchar contra el adoctrinamiento con ideología de género a los niños, a pesar de las amenazas y agresiones que han recibido.

Durante la primera sesión plenaria del XI Congreso Mundial de Familias, el 26 de mayo, Arsuaga presentó la conferencia “Promoviendo la familia natural & Protegiendo a los niños hoy”.

Este año, el evento, que se realiza del 25 al 28 de mayo en Budapest (Hungría), lleva como lema “Construyendo naciones amigas de la familia: haciendo familias fuertes otra vez”.

En su ponencia, Arsuaga denunció que “el establishment ha puesto en el punto de mira a los que denunciamos la estrategia de la ideología de género para adoctrinar a los menores y los radicales nos han amenazado de muerte, nos han arrojado piedras y nos han agredido”.

En los últimos meses, de la mano de la campaña #ElBusDeLaLibertad de HazteOir.org, parte de CitizenGO, Arsuaga y otros integrantes de la plataforma en España han sido agredidos, insultados, han recibido ataques informáticos e incluso han sido amenazados de muerte.

La llegada del autobús de CitizenGO a Estados Unidos y Colombia estuvo acompañada de violencia de colectivos homosexuales.

“Pero no nos rendiremos, porque los niños son demasiado valiosos para que dejemos que experimenten con ellos”, aseguró Arsuaga.

El Presidente de CitizenGO señaló que “participamos en este foro internacional con la intención de dar a conocer nuestro mensaje: que la familia natural es lo mejor para los niños y para la sociedad”.

“Sobre esta base, queremos contrarrestar los mensajes y políticas destructivas de la familia que padecemos en la Unión Europea", dijo.

Esta semana, además del XI Congreso Mundial de Familias, Budapest acogió el II Foro Europeo One of Us, en defensa de la vida, el Foro Demográfico de Budapest y el Festival de la Familia.

Arsuaga también destacó que fuera de España “se observa el movimiento cívico español como un ejemplo de innovación y vitalidad en la promoción del valor de la familia y la dignidad de la vida humana”.

